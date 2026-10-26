Iran khẳng định không thay đổi chính sách

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/10 tuyên bố Tehran sẽ không thay đổi chính sách bất kể chiến tranh có tiếp diễn hay không, đồng thời nhấn mạnh hoạt động quản lý eo biển Hormuz sẽ không thể trở lại như trước xung đột. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Phát biểu với báo giới, ông Araghchi cho biết Iran đã tính đến giai đoạn hậu xung đột và cho rằng những diễn biến trong thời gian qua đã làm thay đổi tình hình khu vực. Theo ông, các bên cần chấp nhận thực tế mới và thúc đẩy một cơ chế an ninh khu vực dựa trên hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo các cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel sẽ không mang lại kết quả khác biệt, đồng thời cho rằng sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ làm gia tăng bất ổn và kêu gọi rút lực lượng nước ngoài khỏi khu vực.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh các cuộc xung đột ở Trung Đông cần được chấm dứt trên tất cả các mặt trận để bảo đảm ổn định lâu dài. Về eo biển Hormuz, ông cho biết Iran và Oman từng phối hợp duy trì an toàn hàng hải trong nhiều thập kỷ, nhưng khẳng định cơ chế quản lý tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không thể trở lại như trước xung đột. Ông Araghchi tái khẳng định Iran mong muốn các nước trong khu vực chung sống hòa bình, duy trì quan hệ với nhau và xây dựng một cơ chế an ninh chung. Theo ông, đây là hướng đi cần thiết để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 bác bỏ khả năng Washington tiến hành ngay một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Khi được hỏi về khả năng hành động quân sự, ông Trump khẳng định sẽ không có cuộc tấn công nào, đồng thời cho biết Washington đang nhận được những đánh giá tình báo khác nhau về tình hình.Tuy nhiên, trước đó, ông Trump từng đề cập khả năng lựa chọn giữa đạt được thỏa thuận ngoại giao với Tehran và tiến hành các hoạt động quân sự mạnh hơn. Những tuyên bố khác nhau từ phía Mỹ diễn ra trong bối cảnh vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz tiếp tục là một điểm nóng trong căng thẳng giữa hai nước.

Quan hệ Mỹ - Iran vẫn căng thẳng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026. Dù đã có những nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và tiến tới thỏa thuận hòa bình, bất đồng về an ninh khu vực và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn là những vấn đề then chốt.

Minh Phương