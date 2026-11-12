Iran cảnh báo về tương lai eo biển Hormuz, chờ phản hồi từ Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán cấp cao của nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf mới đây tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, đồng thời cho biết Tehran đang chờ phản hồi chính thức từ Washington về các điều kiện đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 11/11, ông Ghalibaf cho biết Iran và Oman đã đạt được sự nhất trí về cơ chế quản lý hành lang hàng hải và phân luồng giao thông qua eo biển Hormuz. Theo ông, những quy định đối với tuyến đường biển chiến lược này trong tương lai sẽ khác với trước khi xung đột nổ ra. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng việc quản lý eo biển thuộc thẩm quyền của các quốc gia ven biển, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng đây là vùng biển quốc tế được tự do tiếp cận không hạn chế.

Về triển vọng đàm phán với Mỹ, ông Ghalibaf cho biết Tehran đã chuyển phản hồi cùng 7 điều kiện của mình tới Washington thông qua Qatar, nước đóng vai trò trung gian. Iran hiện chờ câu trả lời chính thức từ phía Mỹ.

Ngoài ra, ông Ghalibaf cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với thất bại nếu tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định không muốn kéo dài tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình” và sẽ xây dựng năng lực răn đe bền vững, trong đó có năng lực quân sự.

Những tuyên bố trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Iran công bố hình ảnh một cơ sở tên lửa ngầm mới chứa nhiều loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng, trong đó có những vũ khí từng được triển khai trong các cuộc xung đột trước đây với Mỹ và Israel. Đáng chú ý, hình ảnh được công bố cho thấy một loại tên lửa hành trình có thiết kế được một số chuyên gia nhận định là tương tự tên lửa hành trình tàng hình tầm xa AGM-158 JASSM của Mỹ. Một số ý kiến đặt giả thuyết Iran có thể đã thu thập các mảnh vỡ tên lửa của Mỹ sau những cuộc tấn công trước đây để nghiên cứu, thậm chí tiến hành thiết kế ngược.

Tại lễ giới thiệu cơ sở mới, Tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Iran, tuyên bố nếu nước này tiếp tục bị tấn công, phạm vi đáp trả sẽ không giới hạn trong khu vực Trung Đông.

Ngọc Liên