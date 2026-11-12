Iran cảnh báo tấn công các căn cứ Mỹ ngoài Tây Á nếu bị tập kích trở lại

Iran mới đây cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào những căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu và các khu vực xa Trung Đông, nếu Washington tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ nước này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Mayadeen có trụ sở tại Beirut (Liban), ông Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh, nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công mới, Iran sẽ không chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự ở khu vực lân cận mà còn có thể tấn công những cơ sở quân sự của Mỹ tại các khu vực xa hơn, kể cả một số hòn đảo mà Washington cho rằng nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iran.

Theo ông, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để triển khai máy bay tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran đều có thể trở thành mục tiêu trả đũa. Quan chức này cũng khẳng định năng lực phòng thủ và tấn công của Iran hiện đã được nâng cao đáng kể so với thời điểm đầu cuộc chiến.

Cảnh báo trên cho thấy Tehran đang để ngỏ khả năng mở rộng địa bàn đối đầu với Mỹ ra ngoài khu vực Tây Á. Trước đó, truyền thông Iran từng đề cập các cơ sở quân sự của Mỹ và NATO tại đảo Síp, Hy Lạp, Romania, Albania, Italy và Anh, cùng căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, như những mục tiêu tiềm tàng. Tuy nhiên, khả năng Iran thực hiện các cuộc tấn công tới những địa điểm này vẫn còn là vấn đề chưa rõ ràng. Theo các đánh giá quân sự, phần lớn tên lửa đạn đạo chủ lực của Iran có tầm bắn khoảng 2.000 km, một số biến thể có thể đạt khoảng 3.000 km.

Về điều kiện kết thúc dứt xung đột, ông Rezaei cho biết Iran yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận tại Tây Á, đặc biệt là tại Liban. Ông đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng.

Liên quan đến triển vọng đàm phán với Washington, ông Rezaei bác bỏ thông tin hai bên đang tiến hành thương lượng thông qua trung gian Qatar, cũng như khả năng ông gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ông cho rằng những thông tin này nhằm làm giảm sức ép kinh tế và kéo giá dầu đi xuống.

Ngọc Liên