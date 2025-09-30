iPhone 17 Series Ra Mắt: Chế Độ Dual Capture Đột Phá Tái Định Nghĩa Quay Video Sáng Tạo

Sự kiện được mong chờ nhất năm của Apple đã chính thức bùng nổ, trình làng thế hệ iPhone mới nhất bao gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Giữa hàng loạt nâng cấp ấn tượng, tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn về Dual Capture – tính năng quay video kép đột phá, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng yêu thích quay phim.

Dual Capture - Khi hai góc nhìn hòa làm một

Kể chuyện theo cách hoàn toàn mới

Bạn đã bao giờ muốn ghi lại khoảnh khắc ngoạn mục của một buổi hòa nhạc, đồng thời bắt trọn biểu cảm phấn khích của chính mình? Hay vừa quay lại bàn thắng quyết định của trận đấu, vừa ghi lại cảm xúc vỡ òa của bạn bè? Với chế độ Dual Capture, điều đó không còn là mong ước.

Đây là tính năng cho phép người dùng quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau. Lần đầu tiên trên iPhone, bạn có thể trở thành đạo diễn cho chính câu chuyện của mình, ghi lại một sự kiện và cả phản ứng chân thực của bản thân trong cùng một khung hình, cùng một thời điểm. Video của bạn sẽ trở nên sống động, đa chiều và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết.

Sức mạnh từ công nghệ đỉnh cao

Để biến ý tưởng đột phá này thành hiện thực, Apple đã tích hợp những công nghệ phần cứng tối tân nhất. Sức mạnh đằng sau Dual Capture đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa:

. Camera trước Center Stage 18MP hoàn toàn mới: Với cảm biến lớn gần gấp đôi thế hệ trước và trường nhìn siêu rộng, camera này không chỉ mang lại những bức ảnh selfie sắc nét mà còn giữ bạn luôn ổn định và ở trung tâm khung hình khi quay video.

. Hệ thống camera sau Fusion 48MP: Cung cấp chất lượng hình ảnh và video chuẩn điện ảnh, cho phép bạn zoom vào chủ thể một cách linh hoạt mà vẫn giữ trọn vẹn chi tiết.

. Chip A19 Pro siêu việt: Bộ não xử lý tất cả, đảm bảo quá trình quay và xử lý video từ hai camera diễn ra mượt mà, không một chút độ trễ, mang lại thành phẩm chuyên nghiệp ngay tức thì.

Trải nghiệm sáng tạo không giới hạn trên thế hệ iPhone mới

Tính năng Dual Capture sẽ có mặt trên các phiên bản iPhone Air và iPhone 17 Pro Series, mở ra tiềm năng sáng tạo vô hạn cho người dùng.

Với iPhone Air, thiết kế siêu mỏng nhẹ biến nó thành công cụ vlogging lý tưởng, giúp bạn dễ dàng cầm nắm và thao tác khi đang di chuyển. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max lại là cỗ máy tối thượng cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, kết hợp Dual Capture với khả năng quay ProRes RAW và zoom quang học lên đến 8x, mang đến sự linh hoạt chưa từng có.

Sở hữu iPhone thế hệ mới sớm cùng ưu đãi hấp dẫn

Ngay từ bây giờ, khách hàng đã có thể đặt trước thế hệ iPhone mới nhất để trở thành một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu siêu phẩm công nghệ này. Loạt iPhone 17 và iPhone Air sẽ chính thức lên kệ từ ngày 19/09 với nhiều lựa chọn màu sắc và dung lượng:

. iPhone 17: 256GB, 512GB

. iPhone Air: 256GB, 512GB, 1TB

. iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB

. iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Nếu giá iPhone 17 thường mang lại lựa chọn kinh tế cho đa số người dùng, thì giá iPhone Air 256GB lại cân bằng giữa thiết kế thời trang và dung lượng lưu trữ thoải mái.

