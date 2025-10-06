[Interactive] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới hình thành từ bão số 11, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rấy to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở các khu vực vùng núi, trong đó có các khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

VH