Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

[Interactive] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực Thanh Hóa

VH
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới hình thành từ bão số 11, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rấy to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở các khu vực vùng núi, trong đó có các khu vực tỉnh Thanh Hóa.

[Interactive] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới hình thành từ bão số 11, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rấy to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở các khu vực vùng núi, trong đó có các khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

VH

[Interactive] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực Thanh Hóa

Từ khóa:

#Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Thanh hóa #Sạt lở đất #Interactive

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Một mùa trăng không tròn của 3 đứa trẻ...

Một mùa trăng không tròn của 3 đứa trẻ...

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiếc đèn ông sao vẫn sáng nhàn nhạt một góc nhà, bánh nướng, bánh dẻo xếp gọn trong chiếc giỏ nhựa nhỏ. Những thức quà trung thu ấy không làm vơi đi được nỗi buồn  của 3 đứa trẻ vừa mất mẹ sau trận lũ lịch sử ở xã Nông Cống.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long