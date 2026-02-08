Hotline: 0822.173.636   |

[Infographics] - Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Mai Huyền
(Baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thành công, quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đã và đang được triển khai chặt chẽ, dân chủ và đúng pháp luật. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Theo đó, Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần, cụ thể là: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức từ ngày 1/12/2025 đến ngày 10/12/2025. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tổ chức từ ngày 2/2/2026 đến ngày 3/2/2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tổ chức từ ngày 9/2/2026 đến ngày 20/2/2026.

