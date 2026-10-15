Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích của Saudi Arabia

Xung đột giữa Chính phủ Yemen với sự hậu thuẫn của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và lực lượng Houthi đang diễn biến hết sức căng thẳng, với các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự và hạ tầng hàng không. Houthi tối 14/10 tuyên bố đã phóng tên lửa đất đối không đánh trúng một tiêm kích Typhoon của Saudi Arabia trên bầu trời tỉnh Saada, miền Bắc Yemen.

Theo người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree, tên lửa của lực lượng này đã đánh trúng tiêm kích, khiến máy bay có nguy cơ rơi. Chiếc Typhoon được cho là đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở Taif, miền Tây Saudi Arabia. Riyadh chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên. Trước đó, Houthi cũng tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh.

Về tình hình tại Yemen, Ngoại trưởng nước này, bà Afrah al-Zouba, ngày 14/10 đã gửi thư tới Tổng Thư ký LHQ cùng các quan chức và tổ chức quốc tế, cảnh báo tình hình nhân đạo tại tỉnh Taiz đang xấu đi nghiêm trọng do Houthi gia tăng hoạt động và siết chặt bao vây. Theo bà, hơn 4 triệu người có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó có cư dân mắc kẹt trong thành phố và người phải sơ tán khỏi các huyện lân cận.

Bà al-Zouba kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để lập tức chấm dứt bao vây, mở lại toàn bộ các tuyến đường vào Taiz, đồng thời bảo đảm việc cung cấp lương thực, nhiên liệu và nước uống không bị gián đoạn. Bà cũng đề nghị tăng cường giám sát, ghi nhận các hành vi vi phạm và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Các tổ chức nhân quyền và nhân đạo Yemen cáo buộc Houthi đã đóng phần lớn tuyến đường dẫn tới những khu vực do chính phủ kiểm soát tại tỉnh Taiz, bao vây thành phố từ khi xung đột bùng phát năm 2015 và cản trở các đoàn xe cứu trợ. Tuy nhiên, Houthi đã bác bỏ những cáo buộc này.

Trong khi đó, Thủ tướng Yemen Shaya al-Zindani ngày 14/10 tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và việc bao vây Taiz cấu thành tội ác chiến tranh, đồng thời khẳng định những người chịu trách nhiệm sẽ bị truy cứu.

Ngọc Liên