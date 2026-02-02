Hơn 80% bệnh nhân đột quỵ bỏ lỡ khung giờ vàng điều trị

Thời tiết mùa Đông với các đợt nóng lạnh đan xen là yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Ghi nhận tại các bệnh viện có đơn vị chuyên sâu điều trị đột quỵ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hơn 2 tuần trở lại đây, bệnh nhân bị đột quỵ gia tăng mạnh. Mặc dù số ca bị đột quỵ đến cấp cứu và được can thiệp kịp thời trong khung giờ vàng thời gian gần đây đã tăng lên, tuy nhiên cũng mới chỉ đạt khoảng 15%. Đa phần bệnh nhân đột quỵ được đưa đến cơ sở y tế có đơn vị chuyên sâu điều trị đột quỵ khi đã qua khung giờ vàng, bỏ lỡ cơ hội phục hồi tốt nhất.

Hơn 80% bệnh nhân đột quỵ đến muộn khi đã qua khung giờ vàng.

Chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ sau khi có các biểu hiện nghi ngờ đột quỵ, như: nói khó, yếu liệt một bên cơ thể, ông Hồ Dương H., ở xã Vĩnh Lộc đã được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân được chẩn đoán bị tai biến nhồi máu não dẫn đến đột quỵ. Do đến kịp thời trong khung giờ vàng nên ngay lập tức bệnh nhân được can thiệp bằng phương pháp lấy huyết khối cơ học. Sau can thiệp, bệnh nhân đã phục hồi rất tốt, vận động được tay, chân, nói chuyện bình thường.

Người nhà bệnh nhân vui mừng chia sẻ: “Cũng may gia đình có người ở nhà và cũng được nghe qua phương tiện truyền thông rằng yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định trong điều trị khi bị đột quỵ nên ngay lập tức gia đình gọi xe đưa ông đi viện.”

Bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện trong khung giờ vàng được can thiệp lấy huyết khối cơ học nên phục hồi tốt.

Lấy huyết khối cơ học là phương pháp nội mạch xâm lấn tối thiểu, sử dụng dụng cụ chuyên biệt đưa qua mạch máu để lấy cục máu đông, tái thông mạch máu lớn bị tắc trong đột quỵ nhồi máu não cấp. Đây là giải pháp tiên tiến, hiệu quả trong điều trị đột quỵ. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ được thực hiện khi bệnh nhân đến trong khung giờ vàng là 4,5 giờ đầu sau khi xuất hiện triệu chứng.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít bệnh nhân đột quỵ được chẩn đoán, điều trị kịp thời trong khung giờ vàng. Không may mắn như ông H., bà Đỗ Thị M., ở xã Định Hòa, cũng có các biểu hiện nói khó và liệt nửa người, lơ mơ, nhưng thay vì đưa bệnh nhân đi cấp cứu ở đơn vị điều trị đột quỵ, người nhà lại sử dụng các phương pháp dân gian. Dẫn đến, khi được đưa đến bệnh viện thì đã qua khung giờ vàng nên không áp dụng được các phương pháp điều trị tiên tiến đó là: dùng thuốc tiêu sợi huyết, lấy huyết khối cơ học. Bệnh nhân được cấp cứu, điều trị qua cơn nguy kịch nhưng để lại những di chứng không thể phục hồi đó là: méo miệng và liệt nửa người.

Nhập viện muộn, bỏ lỡ giờ vàng trong điều trị, bệnh nhân bị liệt nửa người, méo miệng, không thể phục hồi.

Các chuyên gia y tế cho biết, trong khoảng 4,5 giờ đầu từ khi khởi phát cơn đột quỵ được coi là thời gian vàng để cứu sống người bệnh và giúp bệnh nhân có khả năng phục hồi tốt nhất. Tuy nhiên, theo thống kê tại Thanh Hóa, mới chỉ có khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu, điều trị trong khung giờ vàng. Đa phần bệnh nhân đột quỵ đến cấp cứu ở giai đoạn muộn nên dù đã được điều trị nhưng vẫn để lại nhiều di chứng như: liệt, khả năng vận động yếu, mất ngôn ngữ, nói ngọng, thị giác yếu. Trường hợp nặng sẽ dẫn đến tử vong hoặc sống thực vật.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI Trịnh Ngọc Thêm, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: “Dấu hiệu đột quỵ thường xuất hiện đột ngột, bao gồm: méo miệng, liệt/yếu một bên tay chân, khó nói hoặc nói ngọng, đau đầu dữ dội, chóng mặt và giảm thị lực.”

Khi phát hiện người thân có dấu hiệu bị đột quỵ, người nhà nên nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có thể điều trị chuyên sâu về đột quỵ. Tuyệt đối không để bệnh nhân ở nhà dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng phương pháp dân gian truyền miệng chưa được kiểm nghiệm sẽ lỡ cơ hội tối ưu để điều trị. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện nay mới chỉ có các đơn vị sau có đủ điều kiện để điều trị đột quỵ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân và Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn.

Để phòng tránh đột quỵ trong mùa lạnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần có chế độ ăn lành mạnh; vận động nhẹ nhàng từ 3 - 5 phút trước khi xuống giường vào buổi sáng. Giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu và cổ. Khi tham gia hoạt động thể chất, nên mặc nhiều lớp áo, khởi động kỹ trước khi tập, khi cơ thể ấm lên sau vận động thì có thể cởi bớt và mặc vừa đủ giữ ấm cơ thể, không nên ra ngoài trời tập thể dục khi quá sớm, nhiệt độ quá thấp. Tránh uống rượu, bia, chất kích thích, đặc biệt trước khi ra ngoài trời lạnh. Không tắm muộn, không tắm nước lạnh.

Thuỳ Dung