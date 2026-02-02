Hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tại Trưng bày “Đảng cộng sản Việt Nam - Dấu ấn qua các kỳ Đại hội”

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV và 96 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 2/2, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đảng cộng sản Việt Nam - Dấu ấn qua các kỳ Đại hội”.

Trưng bày thu hút đông đảo công chúng tham quan, tìm hiểu.

Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam – Dấu ấn qua các kỳ Đại hội” tái hiện những mốc son lịch sử qua 14 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự phát triển không ngừng về lý luận và thực tiễn, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phù hợp từng giai đoạn. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Trưng bày đồng thời làm nổi bật những thành tựu của đất nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng; bồi đắp niềm tin, lòng tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trưng bày chuyên đề “Đảng cộng sản Việt Nam - Dấu ấn qua các kỳ đại hội” diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 20/02/2026 tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

An Thư