Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Trí tuệ Nhân tạo

Sáng nay, Quốc hội sẽ làm việc về dự án Luật Trí tuệ Nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 21/11, Quốc hội sẽ làm việc về 4 dự án luật.

Cụ thể, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 17 giờ đến 18 giờ, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo./.

Theo TTXVN

