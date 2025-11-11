Hôm nay, Quốc hội làm việc về 7 dự thảo luật bổ sung, sửa đổi

Hotline: 0822.173.636   |

Quốc hội làm việc về dự án luật sửa đổi của các luật: Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đầu tư; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Thi hành án dân sự; Luật Giám định tư pháp.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo lịch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 11/11, Quốc hội sẽ làm việc về 7 dự thảo luật sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, buổi sáng, Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)./.

Theo Vietnam+

