Hội thảo One Health 2025: Kết nối tri thức liên ngành, thúc đẩy hợp tác an ninh y tế khu vực

Ngày 10-11/12, Đại học Phenikaa phối hợp với Đại học Bang Michigan (MSU, Hoa Kỳ) cùng mạng lưới One Health các quốc gia tiểu vùng Mekong tổ chức Hội thảo Nghiên cứu, Giáo dục và Chính sách One Health 2025. Đây là sự kiện học thuật quốc tế quan trọng trong năm cuối của Chương trình Đổi mới One Health Mekong (MOHIP) chương trình hướng đến nâng cao năng lực an ninh y tế, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và xây dựng chính sách y tế - môi trường dựa trên bằng chứng cho khu vực Mekong.

Hội thảo One Health 2025 đã chào đón sự tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo đến từ các cơ quan Việt Nam, tổ chức quốc tế và mạng lưới học thuật trong khu vực.

Về phía Việt Nam, hội thảo có sự hiện diện của GS.TS. Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Bộ Y tế, cùng lãnh đạo nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Từ các cơ quan và tổ chức quốc tế, hội thảo hân hạnh đón tiếp bà Courtney Beale, Phó Đại sứ của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam; TS. John R. MacArthur, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của US CDC; bà Lindsay Kim, Quyền Giám đốc Quốc gia CDC Việt Nam; TS. Jonathan Sleeman, chuyên gia về sức khỏe và động vật hoang dã của FAO Châu Á – Thái Bình Dương (Liên Hợp Quốc); TS. Rebecca Malouin, Giám đốc Viện Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu – Đại học Michigan; và TS. Ramjee Ghimire, Giám đốc dự án MOHIP – Đại học Bang Michigan.

Hội thảo cũng quy tụ lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đại diện các mạng lưới One Health trong khu vực như TS. Tongkorn Meeyam (SEAOHUN), TS. Saengduen Monsoom (THOHUN), TS. Mayfong Mayxay và TS. Sompadith Phavilay (LAOHUN), cùng đại diện CAMBOHUN từ Campuchia. Nhiều nhà khoa học đến từ Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia cũng góp mặt và chia sẻ chuyên môn.

Sự hiện diện đa dạng của các đại biểu khẳng định vai trò của One Health 2025 như một diễn đàn học thuật mang tầm khu vực, nơi kết nối tri thức liên ngành nhằm chung tay giải quyết các thách thức sức khỏe – môi trường mang tính toàn cầu

One Health: Lăng kính khoa học cho kỷ nguyên nhiều rủi ro chồng lấn

Dịch bệnh mới nổi, biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái và các vấn đề an toàn thực phẩm đặt ra những thách thức mang tính hệ thống đối với tiểu vùng Mekong. Trong bối cảnh đó, One Health được nhìn nhận như một khuôn khổ tư duy liên ngành, nơi sức khỏe con người, động vật và môi trường được tiếp cận một cách thống nhất. Thay vì giải quyết vấn đề theo từng lĩnh vực riêng rẽ, One Health tạo tiền đề cho những phân tích tổng hợp, sâu hơn và mang tính chiến lược hơn.

GS.TS Vũ Văn Trường, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa

Tại phiên khai mạc, GS.TS Vũ Văn Trường, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, nhấn mạnh rằng One Health không chỉ là một mô hình học thuật, mà là một cách tiếp cận hành động cần thiết để đối diện với các thách thức y tế – môi trường ngày càng phức tạp của khu vực Mekong. Ông khẳng định, việc thúc đẩy tư duy hệ thống, liên kết giữa khoa học – chính sách – giáo dục và tăng cường hợp tác xuyên ngành chính là điều kiện tiên quyết để xây dựng một nền tảng an ninh y tế bền vững cho tương lai.

Chất lượng học thuật thể hiện qua chiều sâu kết nối tri thức

Hội thảo One Health 2025 được đánh giá cao nhờ các tham luận có chiều sâu học thuật, phản ánh sự trưởng thành của nghiên cứu liên ngành trong khu vực. Các diễn giả đã mở ra các thảo luận quan trọng xoay quanh vấn đề kháng kháng sinh, dịch tễ học bệnh truyền từ động vật, tác động của vi nhựa lên hệ sinh thái thủy sinh, mô hình dự báo dịch bệnh, cùng các phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng để xây dựng chính sách y tế và môi trường.

Điểm nổi bật của hội thảo không nằm ở số lượng báo cáo mà ở chất lượng của từng luận điểm, cách diễn giả phân tích các vấn đề phức tạp bằng mô hình lý thuyết và dữ liệu thực chứng, cũng như khả năng mở rộng các câu hỏi nghiên cứu sang những bối cảnh rộng hơn của khu vực Mekong.

Đại học Phenikaa trong hệ sinh thái One Health quốc tế

Là đơn vị chủ trì triển khai dự án MOHIP tại Việt Nam và cũng là đơn vị đồng tổ chức Hội thảo quốc tế này, Đại học Phenikaa ngày càng khẳng định vai trò ngày càng rõ nét trong nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế. Các nhà khoa học của Phenikaa đã chia sẻ nhiều nghiên cứu mới, trong đó đáng chú ý là những phân tích về lan truyền kháng kháng sinh qua vi nhựa, động lực quần thể vi sinh trong hệ sinh thái thủy sinh, cùng các mô hình can thiệp dựa trên nền tảng One Health.

Sự đóng góp của sinh viên tại các phiên báo cáo cũng thể hiện định hướng “nghiên cứu gắn với đào tạo” của Phenikaa, nơi sinh viên được trải nghiệm quá trình nghiên cứu thực nghiệm, tiếp cận chuẩn học thuật quốc tế và trực tiếp tham gia đối thoại khoa học với các chuyên gia hàng đầu.

Thảo luận chính sách: Khi học thuật trở thành động lực cho thực tiễn

Các phiên thảo luận chiến lược trong khuôn khổ hội thảo tập trung vào việc tích hợp One Health vào chính sách quốc gia, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu liên ngành, xây dựng năng lực cho hệ thống giám sát dịch bệnh và mở rộng hợp tác khoa học trong khu vực ASEAN. Các đại biểu từ Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia đã phân tích những cơ hội và thách thức trong triển khai One Health ở cấp độ nhà nước, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp khu vực để giảm thiểu rủi ro sức khỏe – môi trường.

Nội dung của các phiên này cho thấy hội thảo không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn góp phần định hình các đề xuất chính sách có tính khả thi, nơi tri thức khoa học được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Đại học Phenikaa và tầm nhìn quốc tế hóa dựa trên học thuật

Việc đồng tổ chức Hội thảo One Health 2025 là bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của Đại học Phenikaa. Sự kiện không chỉ thể hiện năng lực tổ chức và kết nối quốc tế của nhà trường, mà còn khẳng định cam kết của Phenikaa trong việc phát triển các lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, đóng góp cho tri thức toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hội thảo là ví dụ điển hình cho cách tiếp cận của Phenikaa: xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, mở rộng hợp tác quốc tế thực chất và tạo điều kiện cho sinh viên, giảng viên tham gia vào mạng lưới khoa học khu vực và toàn cầu.

Hội thảo One Health 2025 khép lại với nhiều cam kết mới về hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chính sách, mở ra những hướng tiếp cận sâu hơn cho việc xử lý các thách thức sức khỏe – môi trường của khu vực Mekong. Đối với Đại học Phenikaa, sự kiện không chỉ là hoạt động hợp tác quốc tế, mà còn là minh chứng cho vai trò ngày càng lớn của nhà trường trong việc kết nối tri thức và thúc đẩy đổi mới khoa học vì lợi ích cộng đồng.

