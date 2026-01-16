Hội Nông dân tỉnh được bầu làm Trưởng Cụm thi đua số 7 năm 2026

Sáng 16/1, Cụm thi đua số 7 tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 gồm: Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đều xác định rõ nhiệm vụ có định đột phá, sát với điều kiện thực tế, phù hợp với đặc điểm của tổ chức, đoàn viên, hội viên để triển khai thực hiện. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ số được đẩy mạnh; công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm được thực hiện thường xuyên; nhiều phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến được phát động, nhân rộng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành 10 kế hoạch và 8 hướng dẫn thực hiện các cuộc vận động, phong trào như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”... Hỗ trợ xây mới 7.001 căn nhà; sửa chữa 1.729 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình an sinh xã hội bằng nhiều hình thức với tổng số tiền trên 152 tỷ đồng.

Hội Cựu chiến binh tỉnh duy trì các câu lạc bộ về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; tặng 6.428 suất quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình cách mạng nhân dịp lễ, tết; triển khai làm 34 nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh”.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chăm lo tốt đời sống của đoàn viên, người lao động thông qua việc tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng”; mô hình “Góc giải lao số”... Đặc biệt, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà 257.043 lượt đoàn viên, người lao động; hỗ trợ hơn 2.483 đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do thiên tai.

Tỉnh đoàn phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc duy trì 2.638 tổ chuyển đổi số cộng đồng, triển khai 1.250 hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; tổ chức 37 mô hình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học; triển khai trên 80 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 957 công trình hỗ trợ 52.680 thiếu nhi khó khăn...

Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng được 591 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP, OCOP và chuỗi giá trị. Toàn tỉnh có 27.837 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp...

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội LHPN tỉnh vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 45 “Mái ấm tình thương”; gắn biển 8.426 công trình/phần việc; thành lập 381 mô hình thu hút phụ nữ trên không gian mạng tham gia hoạt động hội; nhận đỡ đầu 2.301 trẻ mồ côi; hỗ trợ 8.551 hộ nghèo, cận nghèo bằng nhiều hình thức.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai hiệu quả phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...; hỗ trợ hơn 20,1 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, Hội tiếp nhận hơn 59.693 đơn vị máu từ 140 sự kiện, ngày hội hiến máu tình nguyện.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chú trọng nâng cao kiến thức, năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên; tuyên truyền vận động thành lập mới được 46 hợp tác xã.

Ngoài 9 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã được Cụm thi đua số 7 thống nhất thực hiện trong năm 2026, tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hiệu quả nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị đã bầu Hội Nông dân tỉnh làm trưởng cụm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm phó cụm; phát động và ký giao ước thi đua năm 2026.

Thùy Linh.