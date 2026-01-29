Hội Nông dân phường Tĩnh Gia ra mắt “Đường cờ tự quản”

Chiều 29/1, Hội Nông dân phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Đường cờ tự quản”.

Tổ tự quản mô hình “Đường cờ tự quản” ra mắt hội nghị.

Ngay sau khi triển khai kế hoạch xây dựng mô hình, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, mô hình “Đường cờ tự quản” đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của hội viên nông dân và Nhân dân trên địa bàn phường. Ba tuyến đường Lê Thế Sơn, Trần Oanh, Lê Huy Tuần đã được thực hiện đồng loạt treo cờ Tổ quốc với tổng chiều là 1.400m, với 400 lá cờ.

Ra mắt mô hình “Đường cờ tự quản” hội nông dân phường Tĩnh Gia.

Tuyến đường “Đường cờ tự quản” thuộc mô hình.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân phường Tĩnh Gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân rộng, đưa mô hình “Đường cờ tự quản” thực hiện trên các tuyến đường trên địa bàn. Từ đó, phát huy vai trò của hội viên nông dân trong việc giữ gìn cảnh quan, góp phần tạo nên diện mạo khang trang cho địa phương; nhằm thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Hoàng Lan