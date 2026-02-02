Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031

Trịnh Thu (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 2/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Vĩnh Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031

Chiều ngày 2/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Vĩnh Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo báo cáo, đến 17 giờ ngày 1/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người tự ứng cử do Ủy ban bầu cử xã bàn giao, với tổng số 47 người trong danh sách. 100% số người này được hội nghị cử tri nơi công tác tín nhiệm.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, đối chiếu với cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã thống nhất đưa ra khỏi danh sách 5 người. Theo đó, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 còn 42 người.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất cao với dự thảo tờ trình của Ủy ban MTTQ xã; 100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để MTTQ xã tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, tiến tới tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chính thức lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã.

Trịnh Thu (CTV)

Từ khóa:

#Đại biểu HĐND #MTTQ #Xã Vĩnh Lộc #Nhiệm kỳ #Thỏa thuận #Việt nam #Nhân dân #tổ chức hội #Trách nhiệm #Cử tri

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra đời sống và sản xuất của người dân một số địa phương, đơn vị

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra đời sống và sản xuất của người dân một số địa phương, đơn vị

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/2, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiểm tra tình hình đời sống và sản xuất tại một số địa phương, đơn vị. Cùng đi có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy...
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân xã Vĩnh Lộc và Yên Định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân xã Vĩnh Lộc và Yên Định

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3/2, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại xã Vĩnh Lộc và xã Yên Định. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Y...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ khắc phục các điểm sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ khắc phục các điểm sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Trong chuyến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại các địa phương, sáng 3/2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ xử lý các điểm sạt lở công...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Hoằng Sơn, Hoằng Hóa; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh