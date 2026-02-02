Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031

Chiều ngày 2/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Vĩnh Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo báo cáo, đến 17 giờ ngày 1/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người tự ứng cử do Ủy ban bầu cử xã bàn giao, với tổng số 47 người trong danh sách. 100% số người này được hội nghị cử tri nơi công tác tín nhiệm.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, đối chiếu với cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã thống nhất đưa ra khỏi danh sách 5 người. Theo đó, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 còn 42 người.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất cao với dự thảo tờ trình của Ủy ban MTTQ xã; 100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để MTTQ xã tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, tiến tới tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chính thức lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã.

Trịnh Thu (CTV)