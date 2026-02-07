Hội LHPN xã Hoằng Phú hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Xác định công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của hội, Hội LHPN xã Hoằng Phú đã có nhiều giải pháp, hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chị Phạm Thị Ngân (đứng bên trái), Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên chia sẻ tình hình sản xuất với Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Phú tại xưởng làm nghề may túi xuất khẩu.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Phú Lê Thị Phương, cho biết: "Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hội LHPN xã có hơn 3.200 hội viên, sinh hoạt tại 24 chi hội. Đời sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân chủ yếu dựa vào kinh doanh dịch vụ, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề phụ, làm công ty... Để tiếp tục hỗ trợ hội viên phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập, hội LHPN xã đã tập trung tuyên truyền để chị em thay đổi nhận thức, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo".

Hội nắm bắt tâm tư, nhu cầu của hội viên là cần vốn để phát triển. Đồng thời vận động chị em xây dựng quỹ tại các chi hội để hỗ trợ nhau sản xuất tại chỗ. Trong đó có câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo tại 5 chi hội đã gây quỹ đạt 230 triệu đồng, giúp 25 thành viên vay vốn; xây dựng quỹ chi hội (24/24 chi hội), bình quân 500 nghìn đồng/hội viên; tích cực phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách. Hiện nay, tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội đạt 15 tỷ 300 triệu đồng cho 269 thành viên vay; hơn 29 tỷ đồng vốn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 169 hộ vay. Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, nộp lãi và trả gốc đúng thời gian quy định. Nhiều hội viên còn mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động. Tiêu biểu như hộ chị Phạm Thị Ngân, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên.

Chị Ngân được hội LHPN xã kết nối vay vốn nhiều nguồn từ ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, quỹ TYM... để đầu tư đan móc hộp, thêu. Nghề duy trì được 3 năm, chị Ngân lần lượt trả nợ gốc và lãi. Chị tiếp tục vay vốn, chuyển hướng sang may túi xuất khẩu siêu thị và đan hàng thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động, có thời điểm 200 lao động.

Chị Ngân chia sẻ: "Tôi thấy ở xã có nhiều chị em hội viên không đủ điều kiện làm công ty, họ phải đi làm thuê tự do rất vất vả. Vì đam mê học nghề và muốn phát triển nghề để tạo việc làm cho các chị em không phải đi làm ăn xa, có thời gian chăm sóc gia đình, tôi đã vay vốn, mở nghề. Trải qua nhiều khó khăn, gian nan để tìm mối đưa nghề về quê và được tổ chức hội giúp đỡ, tạo điều kiện, chị em động viên, đến nay nghề đã thực sự phát triển ổn định. Chị em có việc làm thường xuyên, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rất nhiều".

Đến với cơ sở sản xuất mạ khay của hộ chị Lê Thị Nụ, thôn Phú Thượng 2, không khí lao động rất nhộn nhịp. Lao động ở đây chủ yếu là phụ nữ. Mỗi người một công đoạn sàng đất, đổ đất vào khay, chạy máy, ủ giá thể, gieo mạ, chăm sóc mạ... Từ khi nghề sản xuất mạ khay của gia đình chị Nụ phát triển, nhiều lao động nữ ở địa phương đã có việc làm ổn định, ngày công lao động ít nhất 150 nghìn đồng trở lên/người tùy theo công đoạn và số lượng thành phẩm.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Hoằng Phú được thành lập từ các xã: Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim và Hoằng Trung. Ở các xã cũ có những thế mạnh riêng về sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề phụ, dịch vụ thương mại... Trên cơ sở đó, Hội LHPN xã Hoằng Phú đã rà soát, nắm bắt tình hình và tổ chức lại hoạt động hội và phong trào phụ nữ, nhằm phát huy thế mạnh. Hội khảo sát, đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời; tiếp tục hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, vận động chị em tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; duy trì các mô hình câu lạc bộ đang phát huy hiệu quả... Với những cố gắng nỗ lực, hội LHPN xã đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2025 còn 0,26%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội LHPN xã Hoằng Phú tiếp tục đẩy mạnh chương trình tín dụng đến hội viên phụ nữ; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp; ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và khuyến khích phát triển nghề phụ; tăng cường các hình thức hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế đa ngành nghề... góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động công tác hội phụ nữ tại địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà