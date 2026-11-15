Hội LHPN tỉnh phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Sáng 15/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với chủ đề: “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Các đại biểu bấm nút khởi động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo việc làm và nâng cao vị thế trong gia đình, xã hội.

Toàn tỉnh đã thành lập 318 Tổ truyền thông cộng đồng, 641 Địa chỉ tin cậy và 53 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; ra mắt mô hình điểm “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Hàng nghìn hoạt động truyền thông, tập huấn, đối thoại được tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, định kiến giới, bất bình đẳng trong tiếp cận việc làm, nguồn vốn, khoa học, công nghệ vẫn còn tồn tại; tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu phát động, kêu gọi chung tay thúc đẩy bình đẳng giới.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn xã hội chung tay thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, tham gia bình đẳng vào các hoạt động lao động, sản xuất và phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng hỗ trợ phụ nữ học nghề, khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; quan tâm phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ yếu thế.

Các đại biểu dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026.

Cùng với đó, các cấp Hội cần duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; kịp thời phát hiện, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại; kiên quyết lên tiếng trước các hành vi phân biệt đối xử và bạo lực giới.

Cán bộ, hội viên phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng mô hình tổ truyền thông cộng đồng.

Hưởng ứng Tháng hành động, ngay sau lễ phát động, Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng mô hình tổ truyền thông cộng đồng, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em.

Thanh Tâm