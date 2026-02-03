Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa tặng quà Tết cho học sinh xã Pù Nhi

Ngày 3/2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ”, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Pù Nhi.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Pù Nhi.

Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 37 bộ giường tầng phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi cho học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Pù Nhi. Đoàn cũng đã trao 50 suất quà bằng tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Pù Nhi. Tổng giá trị quà được Hội trao tặng trong dịp này là 125 triệu đồng.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trao quà Tết cho học sinh xã Pù Nhi.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Pù Nhi hiện có 12 lớp học với 440 học sinh. Nằm ở xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, sinh hoạt bán trú của nhà trường và các em học sinh còn nhiều khó khăn. Những món quà được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trao tặng sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập của các em. Đây cũng là sự động viên, hỗ trợ kịp thời để thầy và trò nhà trường vui xuân, đón Tết đầm ấm, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt.

Thanh Thảo