Học sinh trường phổ thông nội trú sẽ được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm thể chế hóa Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực, ổn định dân cư và phát triển bền vững khu vực biên giới.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, các chính sách đối với học sinh và cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã biên giới đang được thực hiện theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ và Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.

Tuy nhiên, loại hình trường phổ thông nội trú là loại hình trường mới, lần đầu tiên xuất hiện và đã được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và hiện nay, các chính sách cho học sinh học tại trường phổ thông nội trú và chính sách cho trường phổ thông nội trú chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào.

Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị định này nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm công bằng trong giáo dục giữa các vùng miền trên cả nước.

Dự thảo Nghị định quy định các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho học sinh theo hình thức học tập và sinh hoạt nhằm bảo đảm dinh dưỡng và điều kiện học tập. Đối với mỗi học sinh bán trú buổi trưa, dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền ăn là 450.000 đồng mỗi tháng, đồng thời, hỗ trợ 8 kg gạo mỗi tháng, với thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học.

Đối với mỗi học sinh nội trú, mức hỗ trợ tiền ăn được xác định là 1.170.000 đồng mỗi tháng nhằm bảo đảm đủ ba bữa ăn mỗi ngày, kèm theo hỗ trợ 15 kg gạo mỗi tháng, với thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định mỗi năm học, mỗi học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ 2.050.000 đồng để mua đồng phục và học phẩm phục vụ học tập. Riêng học sinh nội trú, ở mỗi cấp học, được cấp một lần hiện vật gồm chăn, màn và đồ dùng cá nhân với mức trị giá 2.050.000 đồng cho mỗi học sinh. Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào lớp 1, dự thảo Nghị định quy định được hưởng thêm 1 tháng các chính sách hỗ trợ nêu trên.

Không chỉ tập trung hỗ trợ học sinh, dự thảo Nghị định còn quy định các chính sách nhằm tăng cường điều kiện hoạt động cho các trường phổ thông nội trú. Theo đó, Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh.

Ngoài kinh phí thường xuyên, các trường được cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như khám sức khỏe, mua thuốc, bảo hiểm y tế, mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, trang bị dụng cụ nhà bếp và làm thẻ học sinh, với định mức tương đương trường phổ thông dân tộc nội trú.

Dự thảo cũng quy định việc cấp kinh phí để chi trả tiền điện, nước, phục vụ nấu ăn và quản lý học sinh ngoài giờ học. Đối với học sinh bán trú buổi trưa, mức hỗ trợ tiền điện, nước và nấu ăn bằng một nửa mức hỗ trợ của học sinh nội trú. Bên cạnh đó, các trường được hỗ trợ kinh phí 900.000 đồng cho mỗi học sinh trong một năm học để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù của loại hình trường.

Dự thảo Nghị định hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, không quy định các thủ tục phức tạp đối với phụ huynh. Việc xét duyệt học sinh được thực hiện ngay trong kỳ tuyển sinh theo kế hoạch của nhà trường, mỗi học sinh chỉ xét duyệt một lần cho toàn bộ cấp học.

Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu, việc xét duyệt học sinh nội trú được thực hiện theo thứ tự ưu tiên gồm trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, học sinh thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, học sinh thường trú tại vùng đặc biệt khó khăn hoặc có nhà ở xa trường và con gia đình chính sách./.

Theo TTXVN