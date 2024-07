Hoằng Hóa đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp

Tận dụng lợi thế về mặt vị trí địa lý, đất đai, nguồn lực lao động dồi dào, những năm gần đây, huyện Hoằng Hóa đã đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng đang được xây dựng tại CCN Thái Thắng.

Tháng 5/2024, một dự án nhà máy dệt may có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng tại cụm công nghiệp (CCN) Thái Thắng. Dự án Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng do Công ty TNHH South Asia Knitwer Limited, thuộc Tập đoàn Nam Ích (Hồng Kông - Trung Quốc) làm chủ đầu tư; Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng là đơn vị tổng thầu thi công. Dự án được quy hoạch trên diện tích 81.972m2, nhằm mục đích sản xuất các sản phẩm dệt len, may mặc chất lượng cao phục vụ thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Sau khi khởi công xây dựng, không khí thi công khẩn trương trên công trường, các đơn vị huy động xe, máy, nhân lực gấp rút thi công dự án, phấn đấu đến tháng 1/2025 nhà máy sẽ hoàn thành đi vào hoạt động. Dự án kỳ vọng sẽ giải quyết việc làm ổn định cho trên 5.000 lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển trong khu vực.

Bà Lê Thị Nương, một người dân gần CCN Thái Thắng phấn khởi: “Đây là nhà máy dệt may có quy mô lớn đầu tiên được đầu tư tại khu vực phía Đông Nam của huyện Hoằng Hóa. Người dân chúng tôi hy vọng nhà máy sớm đi vào hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động là con em các xã trong vùng, như vậy, chúng tôi chỉ mất 5 - 10 phút di chuyển là có thể đến nơi làm việc, hết ca làm việc về nhà, vẫn có thể tranh thủ thời gian quán xuyến việc nhà”.

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, huyện Hoằng Hóa có 2 khu công nghiệp (KCN): KCN Phú Quý, KCN Bắc Hoằng Hóa và 6 CCN, gồm: CCN Thái Thắng, CCN Hoằng Đông, CCN Hoằng Quỳ, CCN Phú Quý, CCN Hoằng Sơn, CCN Đạt Tài. Triển khai quy hoạch, huyện Hoằng Hóa đang tập trung phát triển các khu, CCN để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Hiện nay, KCN Phú Quý đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở triển khai thực hiện. Hai CCN (CCN Bắc Hoằng Hóa, CCN Thái Thắng) đã được thành lập CCN và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, quy hoạch các khu, CCN trên địa bàn huyện Hoằng Hóa được khảo sát kỹ, thuận lợi về giao thông kết nối, nguồn nhân lực, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngay sau khi được phê duyệt, một số khu, CCN đã và đang khẩn trương được đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng các nhà máy sản xuất, kinh doanh. Đến nay, nhiều nhà đầu tư lớn đã đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn. CCN Bắc Hoằng Hóa thu hút được 7 nhà đầu tư (2 nhà đầu tư nước ngoài và 5 nhà đầu tư trong nước); CCN Thái Thắng thu hút được 2 nhà đầu tư (1 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài).

Phát triển công nghiệp, đô thị có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hóa trong giai đoạn mới. Đây cũng là một trong 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra với nhiều định hướng lớn nhằm từng bước thực hiện mục tiêu đưa Hoằng Hóa trở thành thị xã trước năm 2030. Thực hiện chương trình trọng tâm đó, trong những năm gần đây, lĩnh vực sản xuất công nghiệp của huyện đã có những bước chuyển đáng khích lệ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện đã sản xuất và xuất khẩu khoảng 10 triệu sản phẩm may mặc, 2,5 triệu sản phẩm giày da; 1,2 triệu sản phẩm bóng các loại; sản lượng sản phẩm công nghiệp trung bình tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Các khu, CCN mới trên địa bàn kỳ vọng sẽ tạo nên bước phát triển đột phá trong lĩnh vực công nghiệp của huyện. Huyện sẽ tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư, đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Việt Hương