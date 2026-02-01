Hòa nhạc Ánh sáng-thương hiệu văn hóa mới của Thủ đô

Sau hai lần tổ chức, dù quy mô khác nhau, chương trình Hòa nhạc Ánh sáng do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đều đem đến cho khán giả những khoảnh khắc, những trải nghiệm mà trước đó, không ai có thể hình dung.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình “Hòa nhạc Ánh sáng”. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Hà Nội là trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu cả nước, trong đó, những sự kiện, lễ hội văn hóa chính là một nét nổi bật. Hòa nhạc Ánh sáng đã định vị một thương hiệu văn hóa công nghiệp mạnh của Thủ đô, là sự kiện được công chúng chờ đợi mỗi dịp xuân về.

Dù phải đến 20 giờ ngày 31/1, chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 mới diễn ra, nhưng từ 18 giờ, không gian chung quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - nơi diễn ra sự kiện, đã bắt đầu “nóng” lên khi dòng người hâm mộ đổ về.

Sáng tạo làm nên sức hút

Háo hức là cảm giác chung của người hâm mộ trước khi ánh đèn sân khấu bật lên. Sau những ấn tượng khó phai trong Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025, ai cũng muốn biết trong chương trình năm nay, Ban tổ chức sẽ đem đến khán giả những bất ngờ nào, đặc biệt khi đây là một chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào năm mới 2026. Trong không khí hào hứng, phấn khởi đó, chương trình đã được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Không phụ lòng khán giả, quảng trường bùng nổ trong những tiếng reo hò ngay từ những giây phút đầu tiên. Đó là hình tượng rồng thời Lý uốn mình bay lượn, tượng trưng cho lịch sử nghìn năm của đất Thăng Long. Rồng thiêng nhả ngọc, và viên ngọc quý ấy hóa thân thành một nhân vật đặc biệt - Lumi, linh vật của Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội. Cả quảng trường reo lên chào đón linh vật độc đáo này - một linh vật mang dáng dấp một chú rồng nhỏ, trong suốt, nhưng lại rất tinh nghịch. Đó cũng là thông điệp về một Thủ đô Hà Nội giàu bản sắc, nhưng luôn khát khao đổi mới, sáng tạo.

Sáng tạo cũng là “chất riêng” của Hòa nhạc Ánh sáng, được thể hiện xuyên suốt ba chương của chương trình, gồm: Ánh sáng niềm tin, Ban mai lấp lánh, Việt Nam rực rỡ. Sáng tạo cũng là nhân tố đưa khán giả từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Nếu ở phần trình diễn ánh sáng đầu tiên, Lumi xuất hiện trên màn hình Led hình tròn trên cao, độc lập với ánh sáng của sân khấu và được “treo” bởi một chiếc cần cẩu khổng lồ, thì ở những ca khúc đầu tiên của Chương 1, màn hình Led trở thành lá cờ Đảng tỏa sáng rạng rỡ. Tất cả các nghệ sĩ cũng như công chúng đều hướng về lá cờ Đảng khi lời ca của bài hát “Lá cờ Đảng” vang lên. Lá cờ Đảng là ánh sáng soi đường không chỉ trong tâm tưởng, mà được hiện thực hóa, được tôn vinh sống động nhờ công nghệ và âm nhạc.

Nhiều khán giả không kịp “điều chỉnh cảm xúc” khi liên tục được tiếp nhận những màn trình diễn bất ngờ, mới lạ: sân khấu “bay” trên không trung, những sân khấu nhỏ bất ngờ “nổi” lên giữa sân khấu lớn. Nhà hát Lớn không chỉ là “phông nền” cho những màn diễn. Hệ thống Led lưới với ray trượt lập trình tự động cho phép kiến trúc di sản được “mở ra” theo từng lớp cảm xúc, qua đó, nét đẹp của di sản được tôn vinh. Những tràng pháo tay, những tiếng reo hò cổ vũ cho thấy chính những sáng tạo là nhân tố quan trọng để các tác phẩm mang chủ đề cách mạng, hay những ca khúc được lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian đã, đang và sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Nếu Chương 1 là những tiết mục mang đậm dấu ấn của các ca khúc cách mạng thì Chương 2 và Chương 3 để lại ấn tượng mạnh mẽ về một Việt Nam năng động, trẻ trung hướng tới chặng đường rực rỡ phía trước với các tiết mục như: Giai điệu Việt Nam mình, Hermosa, Từng ngày yêu em... cùng điệu nhảy sôi động của các vũ đoàn.

Âm nhạc-công nghệ-ánh sáng-di sản cộng hưởng cùng sáng tạo đã đem tới những trải nghiệm vô cùng đặc biệt, như phát biểu của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: “Chúng tôi chọn tên gọi chương trình là “Ánh sáng” bởi ánh sáng là biểu tượng của chân lý, của sự dẫn dắt tiên phong. Đó là ánh sáng của niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, ngọn đuốc soi đường đã đưa dân tộc ta có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay. Đó là ánh sáng của di sản và bản sắc, nơi Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đó cũng là ánh sáng của tương lai, nơi mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, với trí tuệ và bản lĩnh đang sẵn sàng hội nhập đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tạo dựng thương hiệu văn hóa

Chờ đợi từ sớm để được sống trong không khí lễ hội của chương trình, bạn trẻ Nguyễn Thu Thùy Dương (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Năm 2025, khi chương trình Hòa nhạc Ánh sáng tổ chức lần đầu tiên, tôi chỉ được biết đến qua các phương tiện truyền thông, nhưng tôi đã rất thích thú. Khi biết Hòa nhạc Ánh sáng là một hoạt động thường niên, tôi chủ động “săn” vé bằng cách đăng ký qua mạng và cuối cùng đã có mặt để thưởng thức những màn trình diễn đêm nay. Đến đây, tôi biết nhiều bạn trẻ từ các tỉnh, thành phố khác cũng về Hà Nội thưởng thức chương trình. Tôi mong rằng những chương trình Hòa nhạc Ánh sáng tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn nữa để đáp ứng mong đợi của người hâm mộ”.

Hòa nhạc Ánh sáng năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam, gồm: Lam Trường, Trúc Nhân, Kiều Anh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, Phương Ly, Quân A.P; các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim...

Từ năm 2025-2026, Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Nổi bật trong đó là “đại tiệc” âm nhạc: Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 bên hồ Tây, Tổ quốc trong tim (tại sân vận động Mỹ Đình dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9). Những hoạt động này phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng Thành phố Sáng tạo của Thủ đô Hà Nội. Với việc trở thành sự kiện thường niên, Hòa nhạc Ánh sáng đang trở thành thương hiệu văn hóa mạnh của Thủ đô, nhất là khi thành phố cùng Báo Nhân Dân định vị Hòa nhạc Ánh sáng là điểm khởi đầu cho Lễ hội Ánh sáng quốc tế sẽ được tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố của các sự kiện văn hóa. Thành phố Hà Nội đã phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn. Trong đó, các sở, ngành của Hà Nội luôn nỗ lực để bảo đảm chương trình được tổ chức tốt nhất, an toàn nhất. Thành phố mong muốn Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục đóng góp những chương trình nghệ thuật đặc sắc để Hà Nội thật sự trở thành một điểm đến của công chúng cả nước cũng như quốc tế.

