Hoa Lộc xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoa Lộc đã chú trọng thay đổi phong cách của cán bộ, công chức (CBCC) theo hướng “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục” đối với Nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự gắn kết, gần gũi với Nhân dân, từng bước chuyển từ chính quyền quản lý hành chính sang phục vụ.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Hoa Lộc hướng dẫn người dân lấy số thứ tự thực hiện các thủ tục hành chính.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Hoa Lộc làm thủ tục ủy quyền nhận lương cho người thân trong gia đình, ông Nguyễn Khắc Hiệp, thôn Bái Hà Xuân được sự hướng dẫn của CBCC trung tâm về thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Hiệp cho biết: “Được sự hướng dẫn nên hồ sơ, thủ tục của tôi được làm rất nhanh. Ngoài việc giải quyết công việc nhanh, CBCC ở đây tiếp đón người dân rất tận tình, niềm nở, có thái độ làm việc nghiêm túc, tôi thật sự rất hài lòng”.

Để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh nhất, Trung tâm PVHCC xã Hoa Lộc được bố trí, sắp xếp nơi làm việc phù hợp nhằm tạo sự thân thiện, gần gũi, không có sự ngăn cách giữa cán bộ, công chức và Nhân dân khi đến làm việc. Cơ sở vật chất của trung tâm được đầu tư, bố trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy tính, máy lấy số tự động, máy in, máy scan, photo, hệ thống điện, quạt, điều hòa, bàn ghế chờ cho công dân, nước uống, camera giám sát, sạc điện thoại đa năng, wifi miễn phí... tạo không gian làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Đồng thời, xã cũng sắp xếp đội ngũ công chức và bố trí đủ nhân sự có năng lực chuyên môn trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, phân công cụ thể từng công chức phụ trách các lĩnh vực để bảo đảm công việc không bị chồng chéo hoặc bỏ sót. Hiện tại, trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị viễn thông để nâng cấp phần mềm, hoàn thiện quy trình nội bộ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, trung tâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, các nhóm zalo, fanpage... nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước...

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hoa Lộc Trịnh Thị Lý cho biết: “Trung tâm đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Việc ứng dụng hệ thống một cửa điện tử đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu quy trình xử lý hồ sơ, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính của chính quyền địa phương. Trung tâm cũng tăng cường công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc CBCC được triển khai hàng ngày qua hệ thống theo dõi. Từ đó thái độ, tinh thần trách nhiệm, ý thức của CBCC trong quá trình thực thi công vụ được nâng lên, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức và cá nhân”.

Từ khi đi vào hoạt động đến ngày 30/12/2025, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 4.749 hồ sơ ở các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, chứng thực, xây dựng... trong đó có 4.696 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn. Hiện nay, trên địa bàn phường có 630 thủ tục hành chính đang áp dụng, đến thời điểm hiện tại các phòng chuyên môn đã cập nhật các thủ tục hành chính mới nhất để niêm yết, công khai trên trang thông tin điện tử, tại bộ phận một cửa cho công dân, tổ chức tra cứu. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết trên hệ thống và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Qua đó, nhận được sự hài lòng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc, Hoàng Viết Tuân cho biết: “Xây dựng chính quyền gần dân, vì Nhân dân phục vụ, xã Hoa Lộc thường xuyên quán triệt, triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng đơn vị theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Đồng thời, xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Sau một thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, những kết quả tổng hợp, phân tích mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền là những thông tin quan trọng, tạo động lực cho chúng tôi quyết tâm thực hiện một nền hành chính gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Bài và ảnh: Minh Khanh