“Hóa giải” sức nóng của những lá đơn khiếu nại, tố cáo

Trong nỗ lực tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC). Hành trình “hóa giải” sức nóng từ những lá đơn KNTC của các cấp, các ngành trong tỉnh không chỉ nằm ở văn bản pháp lý, mà còn là hình ảnh những cán bộ tận tâm đến với dân, lắng nghe dân và đối thoại với dân.

Các thanh tra viên của Thanh tra tỉnh nghiên cứu tài liệu, xử lý các đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Từ những con số biết nói...

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, công trình trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, phía sau các dự án, công trình là sức nóng của những lá đơn KNTC kéo dài và vượt cấp. Tâm điểm của những bức xúc vẫn xoay quanh câu chuyện muôn thuở về thu hồi đất, áp giá bồi thường và những nút thắt trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Năm 2025, “guồng quay” công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết đơn, thư KNTC, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã hoạt động với cường độ cao hơn bao giờ hết. Theo thống kê, có 18.085 đơn được người dân gửi đến các cấp, các ngành của tỉnh. Trong đó, có 17.955 đơn phát sinh mới đã tạo nên một áp lực không nhỏ lên bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Thế nhưng, đằng sau “núi” đơn ấy là một quy trình sàng lọc nghiêm túc và trách nhiệm. Qua rà soát, cơ quan chức năng đã phân loại chính xác 15.382 đơn đủ điều kiện xử lý, tương ứng với 14.720 vụ việc cụ thể. Đáng chú ý, phần lớn tâm tư của người dân tập trung vào các kiến nghị, phản ánh với gần 12.921 đơn, trong khi KNTC chiếm tỷ lệ thấp hơn là 1.911 đơn. Điều này cho thấy sự chủ động của người dân trong việc tương tác, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền.

Điểm sáng trong bức tranh xử lý đơn thư năm qua chính là tinh thần “không đùn đẩy, không né tránh”. Với 6.664 đơn tương đương 6.473 vụ việc không thuộc thẩm quyền, thay vì trả lại một cách thụ động, các cơ quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ dẫn lối đi cho người dân đến đúng cửa, đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, kết quả giải quyết đơn, thư KNTC, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã chạm mốc ấn tượng, với 7.912/8.247 vụ việc đã được khép lại bằng những quyết định thấu tình đạt lý, đạt tỷ lệ 95,93%. Những con số không chỉ làm đẹp báo cáo, mà đã chuyển hóa thành giá trị thực, khi hơn 212,8 triệu đồng được hoàn trả cho cá nhân. Đồng thời, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 93m2 đất và trả lại cho tổ chức 224,7m2 đất. Mỗi lá đơn được giải quyết là một “nút thắt” được tháo gỡ, xử lý dứt điểm từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân đói với các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

... đến "hạ nhiệt" các vụ KNTC kéo dài

Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, ngay từ đầu năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ thị, kết luận của Trung ương về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời, phát đi “thông điệp” cứng rắn bằng Văn bản số 2666/UBND-TDNC ngày 4/3/2025 về “tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và tập trung giải quyết, xử lý các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”. Quan điểm của tỉnh rất rõ ràng, thủ trưởng các sở, ngành và địa phương phải xắn tay vào cuộc, đón đầu và xử lý ngay từ khi mâu thuẫn còn trong trứng nước, không để những bức xúc âm ỉ bùng phát thành điểm nóng về an ninh trật tự. Sự sâu sát này được thể hiện khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn địa phương, nhằm đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở cấp cơ sở được thông suốt, hiệu quả.

Sức nóng của nhiệm vụ giải quyết KNTC được cảm nhận rõ nét nhất qua việc xử lý 7 vụ việc phức tạp thuộc diện Thanh tra Chính phủ theo dõi. Bằng sự kiên trì đối thoại, vận dụng linh hoạt các chính sách pháp luật nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm minh, tỉnh ta đã gặt hái được những “quả ngọt” đầu tiên. Đến cuối năm 2025, tỉnh đã tự tin đề nghị Thanh tra Chính phủ đưa 3/7 vụ việc ra khỏi danh sách theo dõi. Đó là vụ việc ông Nguyễn Đình Tu, xã Quý Lộc; vụ việc của ông Lê Văn Cảnh và 36 hộ dân thôn 6, xã Thiệu Quang; vụ việc của ông Trần Văn Dương và một số công dân thôn Ninh Thôn, xã Hà Trung. Kết quả này là minh chứng cho một quá trình bền bỉ, từ việc rà soát kỹ lưỡng, đối thoại trực tiếp đến giải thích thấu đáo quyền lợi cho người dân. Những “nút thắt” tưởng chừng không thể gỡ bỏ nay đã được khơi thông bằng tinh thần thượng tôn pháp luật và sự thấu cảm.

Dẫu vậy, hành trình “hóa giải” các vụ việc KNTC còn lại vẫn đang được tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm, không né tránh. Các tổ công tác được thành lập, những kế hoạch thanh, kiểm tra liên ngành được thực hiện rốt ráo để tìm ra lời giải sau cùng cho quyền lợi của người dân. Với cách làm bài bản, quyết liệt và trách nhiệm, tỉnh đang cho thấy, khi chính quyền thực sự cầu thị, những vụ việc KNTC dù dai dẳng đến đâu cũng được “hóa giải”, nhường chỗ cho sự đồng thuận. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo bản lề vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Trần Thanh