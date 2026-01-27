Hòa giải cơ sở - không để chuyện bé xé ra to

Với phương châm “Không để chuyện bé xé ra to, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có”, gần 80% vụ việc hòa giải ở cơ sở trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã được hòa giải thành công, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các địa phương.

Hòa giải viên thôn Ước Hòa, xã Quảng Ninh thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Quảng Nhân, Quảng Hải và Quảng Ninh, quy mô dân số của xã 26 nghìn dân. Để ổn định tình hình an ninh trật tự, kịp thời nắm bắt và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tại địa bàn dân cư, UBND xã đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Đến nay, toàn xã có 19 tổ hòa giải với 108 hòa giải viên.

UBND xã Quảng Ninh xác định, hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, được coi là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả. Hòa giải ở cơ sở được chính quyền xã xem là “chỗ dựa” cho việc tổ chức một xã hội đoàn kết, hòa hợp, đồng thuận, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Văn Lịch cho biết: “Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi đã kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở, chỉ đạo các tổ hoạt động hiệu quả, không để phát sinh mâu thuẫn lớn trong Nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và ủng hộ Đảng bộ, chính quyền địa phương khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách trên địa bàn xã”.

Nhận thức được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, các cấp ủy đảng, chính quyền cấp phường, xã đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các xã sau sáp nhập đã xây dựng kế hoạch, tiến hành bầu, công nhận hoặc kiện toàn tổ hòa giải theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 4.340 tổ hòa giải với 27.678 hòa giải viên. Những người tham gia tổ hòa giải đều là những người gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có uy tín trong cộng đồng dân cư, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác hòa giải; có khả năng thuyết phục, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các hoạt động ở địa phương.

Trong đời sống xã hội phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, nếu được nắm bắt kịp thời, có người đứng ra phân tích “thấu tình đạt lý” có thể hòa giải thành công. Theo số liệu của Sở Tư pháp, năm 2025 các tổ hòa giải đã tiếp nhận, giải quyết trên 6.000 vụ việc, trong đó hòa giải thành công trên 4.700 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt gần 79%. Các mâu thuẫn phát sinh trong lĩnh vực đất đai hòa giải thành công đạt tỷ lệ 40%, hôn nhân và gia đình hòa giải thành công đạt tỷ lệ 90%, mâu thuẫn phát sinh từ quan hệ dân sự hòa giải thành công đạt tỷ lệ trên 60%...

Nếu như cấp xã, phường là nơi trực tiếp tổ chức và triển khai công tác hòa giải cơ sở thì cấp tỉnh giữ vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ. Thông qua các cơ quan chuyên môn, chính quyền tỉnh ban hành kế hoạch, phân bổ kinh phí, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hòa giải viên. Ngoài ra, cấp tỉnh còn có trách nhiệm tổng hợp tình hình, đánh giá hiệu quả công tác hòa giải trên toàn địa bàn, từ đó kiến nghị với cơ quan chuyên môn ở Trung ương sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp. Cấp tỉnh còn thực hiện triển khai các mô hình điểm về hòa giải cơ sở, sau đó nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa Mai Xuân Bình cho biết: "Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2024-2030, trong năm 2025 Sở Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc triển khai đề án trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sở Tư pháp cũng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 9/11/2025 công nhận 45 tập huấn viên cấp tỉnh về hòa giải cơ sở, tạo nguồn nhân lực nòng cốt, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng hòa giải viên cơ sở trong thời gian tới".

Để công tác hòa giải cơ sở thực sự phát huy vai trò, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã, phường quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở, coi đây là giải pháp quan trọng giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Nụ