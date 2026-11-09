Hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lớn, ngập lụt

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt và ảnh hưởng đến đời sống, tài sản, sản xuất của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Như Thanh đã chủ động triển khai lực lượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Như Thanh hỗ trợ các hộ gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã đã tích cực tham gia kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua những khu vực nước chảy xiết, đường bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức lực lượng trực, tuần tra tại các địa bàn xung yếu, kịp thời nắm bắt tình hình và báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý.

Khi mưa lũ gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, lực lượng dân quân sẵn sàng phối hợp hỗ trợ các hộ gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; giúp đỡ các gia đình chính sách, người già, trẻ nhỏ và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia khơi thông cống rãnh, dòng chảy, thu dọn cây đổ, vật cản trên các tuyến đường; hỗ trợ vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sau khi nước rút, góp phần sớm ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động sản xuất của Nhân dân.

Hoàng Lan