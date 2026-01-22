HLV U23 Hàn Quốc thận trọng trước màn tái đấu thầy trò Kim Sang-sik; Bayern Munich sớm giành vé đi tiếp tại Champions League

Đại chiến Việt Nam - Malaysia quyết định vé dự Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường; Lê Văn Công bảo vệ ngôi vương, Đội tuyển bơi Việt Nam “mưa” vàng tại ASEAN Para Games 13; Chủ tịch VFF thăm hỏi và hỗ trợ điều trị chấn thương nặng cho trung vệ Hiểu Minh... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/1).

Lê Văn Công bảo vệ ngôi vương, Đội tuyển bơi Việt Nam “mưa” vàng tại ASEAN Para Games 13

Ngày 21/1, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có ngày ra quân rực rỡ tại ASEAN Para Games 13 diễn ra ở Thái Lan. Trên sàn đấu cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công khẳng định vị thế thống trị hạng cân 49kg nam khi chinh phục mức tạ 178kg, giành Huy chương vàng kỳ đại hội thứ 8 liên tiếp.

Lê Văn Công đạt mức tạ nâng tốt nhất 178kg, cao nhất trong số các lực sĩ tham dự.

Cùng môn này, lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan cũng đóng góp thêm một tấm Huy chương bạc quý giá.

Đặc biệt, đội tuyển bơi đã có ngày thi đấu bùng nổ khi mang về tới 7 Huy chương vàng. Kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa là người mở hàng “vàng” cho đoàn Việt Nam, trong khi Vi Thị Hằng gây ấn tượng mạnh với việc phá kỷ lục đại hội ở nội dung 50m ngửa nữ.

Những thành tích ấn tượng này đã tạo đà tâm lý cực tốt cho các vận động viên Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Đại chiến Việt Nam - Malaysia quyết định vé dự Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường

Chiều 21/1, VFF đề xuất tổ chức trận đấu quyết định bảng F vòng loại Asian Cup 2027 giữa Việt Nam và Malaysia tại sân Thiên Trường (Nam Định) vào ngày 31/3. Hiện Việt Nam kém đối thủ 3 điểm và cần thắng cách biệt ít nhất 4 bàn để giành ngôi đầu.

Sân Thiên Trường trong trận đấu Nam Định - HAGL ở Cup Quốc gia chiều 23/5/2020. Ảnh: Đức Đồng

Sau năm lượt ở bảng F, Malaysia dẫn đầu với 15 điểm, hiệu số +14 và ghi 15 bàn. Việt Nam được 12 điểm, hiệu số +6 và ghi 11 bàn. Lượt đi hồi tháng 6, Malaysia thắng 4-0 trên sân nhà Bukit Jalil.

Tuy nhiên, chúng ta có thể sớm đi tiếp nếu Malaysia bị xử thua do vi phạm tư cách cầu thủ ở lượt đi. Trận đấu hứa hẹn bùng nổ tại “chảo lửa” Thiên Trường khi tấm vé đến Saudi Arabia đang vào giai đoạn “sinh tử”.

HLV U23 Hàn Quốc thận trọng trước màn tái đấu thầy trò Kim Sang-sik

Sau thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản tại bán kết, HLV Lee Min Sung của U23 Hàn Quốc đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu cốt lõi của đội nhà.

HLV Lee Min Sung thừa nhận U23 Hàn Quốc không thi đấu tốt trước U23 Nhật Bản (ảnh: AFC).

Ông thừa nhận các cầu thủ đã nhập cuộc với tâm lý căng cứng trong hiệp một và đặc biệt là sự kém duyên của hàng công khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trong hiệp hai. Chiến lược gia này nhấn mạnh, việc thiếu tập trung ở khâu dứt điểm và khả năng chuyển đổi trạng thái chưa mượt mà là những vấn đề cần khắc phục ngay lập tức.

Dù U23 Hàn Quốc áp đảo về lịch sử đối đầu (thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất), HLV Lee Min Sung vẫn tỏ ra thận trọng trước trận tranh hạng Ba với U23 Việt Nam vào lúc 22h ngày 23/1. Ông yêu cầu các học trò phải tìm lại sự cân bằng trong lối chơi và tinh thần chủ động nếu muốn giành huy chương Đồng.

Chủ tịch VFF thăm hỏi và hỗ trợ điều trị chấn thương nặng cho trung vệ Hiểu Minh

Chiều 21/1, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến thăm, động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước tại bán kết U23 châu Á 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đến thăm và động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. (Ảnh: VFF)

Lãnh đạo VFF khẳng định sẽ tạo điều kiện y tế tốt nhất để cầu thủ sinh năm 2004 sớm phục hồi. Dự kiến sau khi về nước, Hiểu Minh sẽ được điều trị tại Vinmec với thời gian hồi phục từ 6 đến 9 tháng.

Đây là tổn thất lớn cho U23 Việt Nam, bởi Hiểu Minh là nhân tố then chốt với chiều cao 1m84 và thành tích ấn tượng (giải nguy 36 lần) xuyên suốt giải đấu năm nay.

Champions League: Liverpool thắng áp đảo tại Pháp, Bayern Munich sớm giành vé đi tiếp

Rạng sáng 22/1, loạt trận vòng phân hạng Champions League tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các ông lớn.

Salah dứt điểm trong trận thắng Marseille ngày 21/1. Ảnh: Reuters

Trên “chảo lửa” Velodrome, Liverpool đã đánh bại Marseille với tỷ số 3-0 nhờ sự tỏa sáng của Szoboszlai và Gakpo. Chiến thắng này giúp thầy trò Arne Slot leo lên vị trí thứ 4 và tiến sát tấm vé vào thẳng vòng 1/8.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới Union SG (Ảnh: Getty).

Tại nước Đức, Bayern Munich chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out sau khi hạ gục Union SG 2-0 bằng cú đúp của Harry Kane. Dù trung vệ Kim Min-jae phải nhận thẻ đỏ, “Hùm xám” vẫn bảo toàn lợi thế để đi tiếp cùng Arsenal.

Robert Lewandowski ghi bàn thắng thứ 4 cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Barcelona cũng có màn lội ngược dòng ấn tượng 4-2 trước Slavia Prague, qua đó áp sát top 8 đội dẫn đầu.

HS