HLV Mai Xuân Hợp và những lần “giải cứu” CLB bóng đá Thanh Hóa

Những năm qua, CLB bóng đá Thanh Hóa luôn là một cái tên đặc biệt: giàu cá tính, giàu bản sắc nhưng cũng thường xuyên đối diện với những cơn sóng ngầm trên băng ghế huấn luyện. Giữa những lần thay tướng chóng vánh ấy, HLV Mai Xuân Hợp là người luôn được tin tưởng trao “ghế nóng” trong những thời điểm khó khăn nhất.

Mai Xuân Hợp là trung vệ hàng đầu một thời của bóng đá xứ Thanh.

Xuất thân là một trung vệ hàng đầu của bóng đá xứ Thanh, từng khoác áo Thể Công, Becamex Bình Dương và có hai giai đoạn gắn bó sâu đậm với Thanh Hóa, Mai Xuân Hợp hiểu đội bóng quê hương không chỉ bằng kiến thức chuyên môn mà còn bằng tình cảm và niềm tự hào về “màu cờ sắc áo”.

HLV Mai Xuân Hợp cùng các học trò U17 Thanh Hóa ăn mừng chức vô địch U17 QG 2019.

Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác đào tạo trẻ và nhanh chóng tạo dấu ấn với chức vô địch U17 Quốc gia năm 2019 – bước đệm quan trọng đưa ông lên làm trợ lý đội 1.

Cũng từ đây, số phận gắn Mai Xuân Hợp với vai trò “người chữa cháy”. Trong đó, lần tạm quyền đầu tiên vào mùa giải 2019 là thử thách khắc nghiệt nhất.

Những cuộc giải cứu sinh tử ở V.League 2019 và 2020

Video: Thanh Hoá đánh bại Phố Hiến trong trận play-off để trụ hạng thành công ở mùa giải 2019.

Khi Thanh Hóa rơi vào khủng hoảng sau chuỗi trận thua liên tiếp, ban lãnh đạo đã đặt niềm tin vào một HLV mới 33 tuổi. Dưới sức ép nặng nề, Thanh Hóa thua liền 5 trận, rơi xuống nhóm cuối bảng. Nhưng chính trong nghịch cảnh, bản lĩnh và sự kiên định của Mai Xuân Hợp được thể hiện rõ nét.

Chiến thắng tại trận Play-off 2019, Thanh Hóa giành quyền tham dự V.League 2020.

Trận hòa quý giá trước Becamex Bình Dương ở vòng cuối giúp đội bóng xứ Thanh giành vé play-off, trước khi thắng Phố Hiến 1-0 để trụ hạng thành công. Đó là cuộc “giải cứu” nghẹt thở, mở đầu cho hành trình đặc biệt của ông trên băng ghế chỉ đạo.

Mùa giải 2020, Mai Xuân Hợp một lần nữa được giao trọng trách sau khi HLV Nguyễn Thành Công từ chức vì những mâu thuẫn nơi thượng tầng.

Khác với năm 2019, ông tiếp quản một đội hình có thực lực nhưng bất ổn về tâm lý. Trong bối cảnh V.League bị chia giai đoạn vì dịch COVID-19, Thanh Hóa phải chơi ở Nhóm B – nơi cuộc đua trụ hạng diễn ra căng thẳng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp, đội bóng xứ Thanh có những kết quả then chốt, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam, để sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, khép lại mùa giải ở vị trí thứ 11.

HLV Mai Xuân Hợp luôn giữ vai trò quan trọng trong thành phần ban huấn luyện qua các đời HLV trưởng.

Sau khi Tập đoàn Đông Á tiếp quản CLB, Thanh Hóa bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ hơn với các HLV ngoại. Tuy nhiên, vai trò của Mai Xuân Hợp vẫn không thay đổi: trợ lý số 1, cầu nối giữa ban huấn luyện và cầu thủ.

Tháng 3/2025, sau khi HLV Velizar Popov chia tay đội bóng, HLV có biệt danh Hợp “hói” tiếp tục được giao nhiệm vụ ổn định đội ngũ trước khi HLV Tomislav Steinbruckner nhậm chức.

Cuối năm 2025, trong bối cảnh HLV Choi Won-kwon rời đi sớm vì lý do tài chính, cái tên Mai Xuân Hợp lại được nhắc đến như lựa chọn đáng tin cậy nhất.

Điểm chung trong tất cả những lần tạm quyền của Mai Xuân Hợp không nằm ở tỷ lệ thắng, mà ở hiệu quả cuối cùng: Thanh Hóa luôn vượt qua khủng hoảng và trụ hạng thành công. Uy tín cá nhân, sự am hiểu cầu thủ trẻ, khả năng ổn định tâm lý phòng thay đồ và tinh thần “vì màu cờ sắc áo” đã giúp ông hoàn thành nhiệm vụ trong những hoàn cảnh tưởng như không còn đường lùi.

Có thể Mai Xuân Hợp chưa phải là một HLV trưởng dài hạn với triết lý được định hình rõ ràng, nhưng ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử của CLB Thanh Hóa.

Những lần “giải cứu” lặng thầm ấy không chỉ giữ lại một suất chơi ở V.League, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc, niềm kiêu hãnh và tinh thần chiến đấu của bóng đá xứ Thanh.

Chờ đợi cái “duyên tạm quyền” của Mai Xuân Hợp

Sau khi HLV Choi Won-kwon chính thức rời ghế huấn luyện, ban lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa một lần nữa đặt niềm tin vào Mai Xuân Hợp – người đã quá quen thuộc với những thời khắc sóng gió của đội bóng xứ Thanh.

HLV Mai Xuân Hợp một lần nữa sắm vai tạm quyền trong lúc CLB Thanh Hóa gặp nhiều sóng gió.

Trong bối cảnh đội hình chịu nhiều xáo trộn, tinh thần cầu thủ cần được xốc lại và mục tiêu ổn định thứ hạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhà cầm quân sinh năm 1986 tiếp tục được giao nhiệm vụ chèo lái “con thuyền” Đông Á Thanh Hóa vượt qua giai đoạn đầy thử thách.

Bài kiểm tra đầu tiên dành cho HLV Mai Xuân Hợp sẽ đến ngay sau kỳ nghỉ, khi Đông Á Thanh Hóa chạm trán CLB Nam Định ở trận đấu diễn ra vào ngày 1/2.

Một lần nữa, trong vai trò quen thuộc của mình, ông lại đứng trước nhiệm vụ không chỉ là tìm kiếm kết quả tích cực, mà còn khơi dậy bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và niềm tin nơi các cầu thủ – những giá trị đã nhiều lần giúp bóng đá xứ Thanh đứng vững giữa giông bão.

Hoàng Sơn