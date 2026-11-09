Hiệu quả của việc khơi thông hệ thống thoát nước

Từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, mưa lớn kéo dài đã làm một số tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành ngập cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện khi di chuyển. Ngay trong sáng nay, công nhân vệ sinh môi trường đã nhanh chóng vệ sinh, thu gom lá cây, rác thải, khơi thông các điểm thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng trên các tuyến đường.

Ngay sau khi mưa ngớt công nhân vệ sinh môi trường nhanh chóng tiến hành vệ sinh, thu gom lá cây, rác thải tại Ngã tư Bưu điện.

Tại ngã tư Bưu điện trước đây, tình trạng ngập cục bộ thường xuyên xảy ra chỉ sau những cơn mưa nhỏ. Đến thời điểm này, hệ thống cống thoát nước đã được nạo vét, tiêu thoát nước đạt hiệu quả chỉ sau ít phút.

Sau mưa, tuyến đường Dương Đình Nghệ nước đã rút, người dân tham gia giao thông an toàn.

Trên tuyến đường Phan Chu Trinh, thời điểm lúc 7 giờ 30 sáng 9/11 nước ngập sâu, phương tiện tham gia giao thông khó khăn. Tuy nhiên tại thời điểm lúc 9 giờ nước đã rút hết.

Cũng trong sáng nay, tại Khu chung cư Đông Phát, tình trạng ngập cục bộ khiến người dân di chuyển khó khăn, nhưng ngay sau đó, nước đã rút hết, không còn điểm ngập cục bộ.

Tại ngã ba đường Nguyễn Công Trứ và chợ Đông Vệ mưa lớn gây ngập úng, kéo dài. Thời điểm này nước cũng đã rút hết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Mưa lớn khiến tuyến đường Âu Cơ thường xuyên bị ngập sâu, nay hệ thống cống được khơi thông nước cũng đã tiêu thoát nhanh.

Tiến Đông - Xuân Cường