HĐND phường Hạc Thành đổi mới hoạt động, góp phần xây dựng phường thông minh, kiểu mẫu vào năm 2030

Sáng 29/1, HĐND phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 10 phường trung tâm và một phần diện tích, dân số của 2 phường Đông Thọ và An Hưng thuộc TP Thanh Hóa cũ. Sau sáp nhập, HĐND phường Hạc Thành có 202 đại biểu, là đội ngũ đại biểu được kế thừa từ các phường trước đây.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động của Thường trực HĐND phường Hạc Thành có nhiều đổi mới. Các hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Công tác giám sát được tăng cường, lựa chọn đúng, trúng vấn đề, nhất là những vấn đề đang được cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND phường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục và hiệu quả.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức. Công tác điều hành được đổi mới theo hướng rút ngắn thời gian trình bày báo cáo, tăng thảo luận, làm rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau, qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Các kỳ họp đều ứng dụng CNTT, thực hiện “phòng họp không giấy tờ” (E-cabinet), nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và chuyên nghiệp.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao Giấy khen cho các tập thể.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “gần dân, sát thực tế”, HĐND phường Hạc Thành xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các kỳ họp và hoạt động giám sát. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành trao Giấy khen cho các cá nhân.

Tại kỳ họp, 16 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND phường Hạc Thành, nhiệm kỳ 2021-2026 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường.

Tố Phương