Hậu Lộc lựa chọn khâu đột phá phù hợp, sát thực tiễn

Xã Hậu Lộc được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 đơn vị hành chính cũ, gồm: Thuần Lộc, Mỹ Lộc, Lộc Sơn và thị trấn Hậu Lộc. Đảng bộ xã hiện có trên 2.500 đảng viên đang sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở đảng. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để cụ thể hóa mục tiêu trong học và làm theo Bác. Trong đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và đổi mới hoạt động của MTTQ/đoàn thể, gắn liền với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, được xác định là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Học và làm theo Bác, bà con thôn Tân Mỹ tích cực tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ông Trần Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hậu Lộc, chia sẻ: "Triển khai thực hiện khâu đột phá về học và làm theo Bác, Đảng ủy xã tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và phân công các đồng chí ủy viên phụ trách thôn là bước đi sát thực tế nhằm nắm vững tình hình cơ sở, từ đó đưa ra các mô hình làm theo Bác cụ thể, thiết thực. Cách làm này nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng và Nhân dân".

Tập trung nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước thông qua chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng, Đảng ủy xã đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ dự án, kiểm tra chặt chẽ trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường, cùng việc sửa chữa, nâng cấp đường sá phục vụ người dân đón tết. Trong năm 2025, UBND xã đã chấp thuận điều chỉnh 2 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; hoàn thành lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 10 nối đường Phạm Bành. Phối hợp với ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình; giám sát chất lượng và tiến độ 35 dự án, trong đó đã hoàn thành 5 dự án, đang thi công 8 dự án và hoàn thiện thủ tục khởi công mới 7 công trình. Nhiều dự án trọng điểm được ưu tiên triển khai. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chỉnh trang hạ tầng công cộng, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông trong các dịp lễ, tết. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, diện tích đã chi trả và bàn giao mặt bằng 23,778ha, đạt 73,9% kế hoạch tỉnh giao.

Tạo đột phá trong đẩy mạnh chuyển đổi số, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin; phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, tập huấn ứng dụng AI. Thành lập 34 tổ công nghệ số cộng đồng; hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số; triển khai nền tảng học trực tuyến và bài giảng e-learning.

Sau sáp nhập, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hoạt động hiệu quả, với trên 380 thủ tục hành chính được áp dụng, trong đó, gần 300 thủ tục toàn trình trực tuyến. Từ ngày 1/7 đến 31/12/2025, trung tâm đã tiếp nhận 3.496 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn 1.860 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 1.462 hồ sơ; giải quyết trong hạn 68 hồ sơ; trả lại 106 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Việc lựa chọn đúng, trúng nội dung đột phá trong học và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa tới đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng làm theo. Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của xã Hậu Lộc tiếp tục giữ vững ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng; công nghiệp - dịch vụ tăng trưởng khá; thu ngân sách Nhà nước, phát triển doanh nghiệp, công tác thu thập, số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai và giải ngân vốn đầu tư công đều vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn xã đạt 10%, xếp thứ 44/166 xã/phường. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,2 triệu đồng/năm.

Ông Trịnh Khắc Quyền, bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Mỹ, cho biết: "Chi bộ thôn đã quán triệt các nội dung đột phá trong việc học và làm theo Bác của Đảng bộ xã đến 100% đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo ban quản lý thôn vận động bà con tích cực tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trong 2 năm 2024-2025, Nhân dân trong thôn đã đóng góp hơn 250 triệu đồng làm mới, nâng cấp 2 tuyến đường ngõ xóm với chiều dài hơn 200m; đầu tư gần 300 triệu đồng mua các chậu hoa, cây cảnh dọc tuyến đường trục chính trong thôn với chiều dài khoảng 1.000m; đóng góp gần 100 triệu đồng đầu tư hệ thống truyền thanh thôn... Hiện, thôn có 95% gia đình văn hóa, toàn thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo".

Việc lựa chọn nội dung phù hợp, sát thực tế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ xã đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thay đổi diện mạo nông thôn, hướng tới mục tiêu lên phường trước năm 2035.

Bài và ảnh: Phan Nga