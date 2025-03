Hạnh phúc vì được phục vụ Nhân dân

Tận tụy trong công việc, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, Thượng úy Cao Hữu Phúc, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã đạt nhiều thành tích trong công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an Nhân dân.

Thượng úy Cao Hữu Phúc, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh).

Tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát PCCC, năm 2017 chiến sĩ trẻ Cao Hữu Phúc, sinh năm 1993, quê xã Thọ Lập (Thọ Xuân) được về công tác tại Cảnh sát PCCC Thanh Hóa (nay là Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH). Dù thời gian không dài, song được trực tiếp chiến đấu, tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản đã giúp anh tích lũy trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, thực tiễn công tác, vốn sống, phục vụ trong công tác tham mưu sau này.

Được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ tham mưu từ năm 2019 đến nay, Thượng úy Cao Hữu Phúc đã chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, phối hợp với đồng đội xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp trên các giải pháp, biện pháp tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cá nhân anh đã trực tiếp tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, như: đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động... Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” trong đơn vị. Đồng thời, phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án về “Xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong Công an tỉnh...

Công tác tham mưu đòi hỏi người cán bộ không những nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu kiến thức pháp luật mà còn phải có vốn hiểu biết xã hội phong phú và khả năng tổng hợp nhạy bén. Do vậy, Thượng úy Phúc đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng học tập qua thực tiễn và đồng đội lớp trước để nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng tác phong làm việc nền nếp, khoa học, hiệu quả, xác định tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Anh cho biết: “Bên cạnh việc tự học, tôi luôn bám sát chương trình, kế hoạch của Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng như nhiệm vụ được phân công; không quản ngại về thời gian, công việc, dù là đêm hay ngày, bản thân luôn tận tụy, nỗ lực để hoàn thành, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, Thượng úy Cao Hữu Phúc đã được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH ghi nhận, đánh giá cao. Trong 5 năm qua, anh liên tục được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen công tác chuyên môn, 4 năm được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...

Đặc biệt, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trong suốt quá trình học tập và công tác, Thượng úy Cao Hữu Phúc đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động hiến máu và vận động hiến máu trong cộng đồng. Tính từ năm 2012 - khi còn là sinh viên Trường Đại học Cảnh sát PCCC đến nay, anh đã có 26 lần tham gia hiến máu.

Từ nêu gương làm trước, Thượng úy Phúc đã trở thành một “địa chỉ” uy tín, vận động thành công hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia hiến máu trong các chương trình, như: Lễ hội Xuân Hồng; Hành trình Đỏ tại Thanh Hóa; Giọt hồng xứ Thanh; Giọt máu nghĩa tình - Vì đồng đội yêu thương; Giọt hồng an ninh - Vì hạnh phúc Nhân dân... Anh cho biết, cá nhân đã 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành về thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Anh chia sẻ: “Tham gia phong trào tình nguyện, điều tuyệt vời nhất với mình là bản thân đã được đóng góp một phần nhỏ bé vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, được chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH phục vụ Nhân dân, như lời dạy của Bác. Và mình hạnh phúc vì điều đó”.

Bài và ảnh: Đồng Thành