Hamas sẵn sàng cho việc chuyển giao quyền lực hành chính tại Gaza

Phong trào Hamas mới đây tuyên bố “sẵn sàng” cho các thủ tục chuyển giao quyền lực hành chính cho một Ủy ban kỹ trị Palestine mới được thành lập, cơ quan được giao nhiệm vụ điều hành Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Người dân tại dải Gaza. Ảnh: AP.

Trong thông cáo do Văn phòng Truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành công bố ngày 19/1, phong trào này cam kết bảo đảm một quá trình chuyển tiếp trật tự và suôn sẻ, trong đó các quyền lợi hợp pháp của bộ máy hành chính công sẽ được bảo vệ và các dịch vụ thiết yếu đối với người dân vẫn được duy trì liên tục.

Theo Hamas, việc chuyển giao quyền quản lý hành chính là một phần của giai đoạn hai trong thỏa thuận hòa bình Gaza, song được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với yêu cầu chấm dứt hoàn toàn cái mà họ gọi là “hành động gây hấn” của Israel tại vùng lãnh thổ này. Tuyên bố nhấn mạnh quyền vốn có của người Palestine trong công cuộc tái thiết Gaza theo cách “bảo đảm các quyền dân tộc và chủ quyền của Palestine”.

Hamas cũng tái khẳng định mục tiêu lâu dài là thành lập một nhà nước Palestine độc lập, với Đông Jerusalem là thủ đô, đồng thời cho rằng mọi tiến trình tái thiết và quản trị hậu chiến cần phù hợp với nguyện vọng chính trị của người Palestine.

Ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên, được giao nhiệm vụ tạm thời quản lý Gaza trong giai đoạn hậu xung đột, đã chính thức bắt đầu hoạt động hôm 16/1 thông qua một cuộc họp tại Cairo. Theo các nguồn tin Ai Cập, Ủy ban đặt ưu tiên hàng đầu vào “hồ sơ nhân đạo” của Gaza, trong bối cảnh điều kiện sinh hoạt của người dân tại vùng lãnh thổ này đặc biệt khó khăn.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng 10/2025 đã có ít nhất 465 người Palestine thiệt mạng. Ảnh: AFP.

Trong lúc này, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Gaza. Người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza, ông Mahmoud Basal cho biết 3 người Palestine đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng của lực lượng Israel tại những địa điểm khác nhau ở khu vực Khan Younis và Rafah. Ông cáo buộc các lực lượng Israel thường xuyên nhắm vào nơi trú ẩn và khu vực dân cư, gọi đây là “sự vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng các luật nhân đạo và luật pháp quốc tế”.

Theo cơ quan y tế tại Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng 10/2025, đã có ít nhất 465 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người chết kể từ tháng 10/2023 lên 71.550 người.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.