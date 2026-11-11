Hạ viện Mỹ tạm thời ngăn chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth

Ngày 10/11, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn nỗ lực thúc đẩy tiến trình luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, sau khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa không ủng hộ nghị quyết do Hạ nghị sĩ cùng đảng Thomas Massie khởi xướng. Kết quả này giúp ông Hegseth tạm thời tránh được nguy cơ bị luận tội, song không loại trừ khả năng tiến trình trên được khởi động trở lại khi đảng Dân chủ tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2027.

Với 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện đã thông qua kiến nghị chuyển 8 điều khoản luận tội ông Hegseth tới Ủy ban Tư pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát xem xét. Đây là động thái mà ông Massie cảnh báo có thể khiến nỗ lực luận tội thất bại. Không có nghị sĩ Cộng hòa nào khác ủng hộ đề xuất của ông Massie, trong khi 11 nghị sĩ Dân chủ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu.

Nghị quyết do ông Massie đưa ra đề cập nhiều cáo buộc đối với ông Hegseth, trong đó có việc phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran khi chưa được Quốc hội cho phép, lạm dụng quyền lực và những sai phạm trong quá trình điều hành các hoạt động quân sự của Mỹ. Các cáo buộc khác liên quan đến chiến dịch quân sự chống lực lượng Houthi tại Yemen năm 2025 và những vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.

Trước cuộc bỏ phiếu, trong cuộc họp báo hiếm hoi tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth đã bác bỏ những chỉ trích nhằm vào mình, đồng thời bảo vệ các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, Yemen và hoạt động chống buôn lậu ma túy trên biển.

Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, đồng thời công khai ủng hộ ông Hegseth và chỉ trích những người thúc đẩy tiến trình luận tội. Ông cho rằng những đóng góp của Bộ trưởng Quốc phòng trong các vấn đề liên quan đến Iran, Venezuela và một số lĩnh vực khác đã chứng minh năng lực của vị quan chức này.

Nỗ lực luận tội diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Iran vấp phải sự phản đối ngày càng tăng trong dư luận Mỹ, góp phần khiến đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Ông Massie bày tỏ thất vọng trước kết quả bỏ phiếu, cho rằng các nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ qua những quan ngại về cách điều hành của Bộ trưởng Quốc phòng.

Nếu được thông qua, ông Hegseth sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên bị luận tội kể từ khi chức vụ này được thành lập.

Thu Uyên