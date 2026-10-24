Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Hà Long đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Xã Hà Long đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), gắn với nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, từng bước xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Hà Long đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Xã Hà Long đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), gắn với nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, từng bước xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Hà Long đẩy mạnh cải cách hành chính,&nbsp;nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long đến các thôn để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của xã Hà Long là mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đạt 100%. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự quan tâm của địa phương đối với chất lượng phục vụ và yêu cầu xây dựng nền hành chính lấy người dân làm trung tâm.

Để đạt được kết quả này, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng. Mỗi cán bộ đã chủ động hướng dẫn, giải thích rõ ràng về thành phần hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân; không gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

Bà Trần Thị Hương, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn xác định tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Mỗi hồ sơ tiếp nhận đều được hướng dẫn cụ thể về thành phần, quy trình và thời hạn giải quyết; đồng thời, chúng tôi chủ động hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ. Với những hồ sơ có khó khăn, vướng mắc, cán bộ luôn cố gắng giải thích rõ ràng, phối hợp xử lý kịp thời, bảo đảm đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch”.

Xã Hà Long cũng rà soát, cải tiến quy trình giải quyết TTHC trong phạm vi thẩm quyền; tăng cường kiểm tra công vụ, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, bộ phận. Xã cũng chú trọng duy trì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao, nâng cao tỷ lệ giải quyết trước hạn, giảm tối đa hồ sơ quá hạn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được công khai đầy đủ tại trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin điện tử và thông qua mã QR để người dân thuận tiện tra cứu; đồng thời công khai thông tin liên hệ, đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp phần tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính.

Từ đầu năm đến ngày 28/9, địa phương đã tiếp nhận 3.360 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 2.885 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 466 hồ sơ đúng hạn. Như vậy, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,73%. Căn cứ các chỉ tiêu về “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến” theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay xã Hà Long đạt 94,43 điểm, xếp thứ 3/166 xã, phường của tỉnh.

Cùng với đó, xã Hà Long còn triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”, hướng đến hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và những người gặp khó khăn khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Các tổ công tác của xã trực tiếp xuống các thôn để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn thực hiện các TTHC thiết yếu. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, địa phương tổ chức hỗ trợ trả kết quả tại nhà, nhất là các thủ tục liên quan đến trợ cấp xã hội.

Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long cho biết: “Cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc nâng cao các chỉ số hay thứ hạng mà quan trọng hơn là tạo ra những thay đổi thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng hoạt động".

Bài và ảnh: Minh Khanh

Từ khóa:

#Trung tâm Phục vụ hành chính công #xã Hà Long #giải quyết TTHC #Nâng cao #chất lượng phục vụ Nhân dân #Cải cách thủ tục hành chính #VNeID #Trách nhiệm #Cán bộ công chức #Dịch vụ công trực tuyến

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Yên Định phát triển đảng viên trong doanh nghiệp FDI

Yên Định phát triển đảng viên trong doanh nghiệp FDI

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Cấp ủy, chính quyền xã Yên Định luôn xác định xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo,...
Kiểm tra, giám sát của Đảng: 7 nhóm nội dung trọng tâm, 4 nguồn phát hiện dấu hiệu vi phạm

Kiểm tra, giám sát của Đảng: 7 nhóm nội dung trọng tâm, 4 nguồn phát hiện dấu hiệu vi phạm

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương gồm 7 chương, 35 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026. Điểm đáng chú ý là ủy ban kiểm tra được quyền kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu của cơ...
Ươm những “hạt giống đỏ” ở phường Đông Sơn

Ươm những “hạt giống đỏ” ở phường Đông Sơn

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong trường học, lực lượng...
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chuyển trọng tâm từ số hóa hồ sơ sang quản trị, kết nối và khai thác dữ liệu thực chất

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chuyển trọng tâm từ số hóa hồ sơ sang quản trị, kết nối và khai thác dữ liệu thực chất

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng; yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chuyển trọng tâm từ số hóa hồ sơ sang quản trị, kết...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh