Giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin trong Nhân dân

Khi “dòng chảy thông tin” ngày càng đa chiều, nhanh và khó kiểm soát thì việc nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội (DLXH) là yêu cầu cấp thiết. Đứng trước bối cảnh mới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã triển khai linh hoạt, hiệu quả nhiều hình thức nắm bắt DLXH, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua công tác nắm bắt, lãnh đạo phường Hạc Thành đã tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi.

Để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và phản ứng xã hội trước các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, ngày 23/5/2025, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DLXH trong tình hình mới”. Thực hiện Chỉ thị số 47, Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết nối trực tuyến đến 281 điểm cầu các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các xã, phường, với sự tham dự của 34.861 cán bộ, đảng viên. Ngay sau hội nghị cấp tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DLXH trong tình hình mới.

Để công tác nắm bắt, định hướng DLXH mang lại hiệu quả thiết thực, Ban TG&DV Tỉnh ủy duy trì hội nghị giao ban tư tưởng 1 lần/tháng. Nội dung giao ban tập trung vào những vấn đề được dư luận quan tâm, theo dõi, vấn đề dư luận băn khoăn, bức xúc và những mong muốn, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân. Trong năm 2025 đã tiếp nhận hơn 90 lượt ý kiến phản ánh tại hội nghị giao ban. Các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân được các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và giải quyết theo thẩm quyền.

Để xử lý sớm các vấn đề về tư tưởng, không để hình thành “điểm nóng” dư luận gây tác động tiêu cực tới ổn định xã hội, đội ngũ cộng tác viên DLXH thường xuyên bám sát địa bàn để theo dõi, tổng hợp thông tin nhiều chiều. Hiện nay, toàn tỉnh có 35 cộng tác viên DLXH cấp tỉnh; 510 cộng tác viên DLXH cấp xã. Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù bộ máy mới có những thay đổi và gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đội ngũ cộng tác viên luôn tích cực, chủ động nắm bắt tình hình; tập hợp và phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến của Nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, những năm qua, việc nắm bắt DLXH thông qua tổng đài tiếp nhận thông tin DLXH cũng là cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được Ban TG&DV Tỉnh ủy thực hiện. Năm 2025, tổng đài đã tiếp nhận gần 300 lượt ý kiến phản ánh của Nhân dân. Ngoài ra, việc nắm bắt, tổng hợp DLXH còn được thực hiện thông qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng. Việc đa dạng hóa các kênh thu thập thông tin DLXH giúp phản ánh kịp thời, đầy đủ và toàn diện các luồng ý kiến. Từ đó, Ban TG&DV Tỉnh ủy đã tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết và trả lời dư luận, góp phần giữ ổn định tình hình ở địa phương, cơ sở.

Cùng với việc nắm bắt và định hướng thông tin, công tác điều tra, thăm dò DLXH được triển khai bài bản, khoa học. Năm 2025, Ban TG&DV Tỉnh ủy phối hợp với Viện Nghiên cứu - DLXH, Ban TG&DV Trung ương triển khai thực hiện 1 cuộc thăm dò DLXH trực tiếp tại tỉnh; 3 cuộc thăm dò DLXH bằng hình thức trực tuyến; 1 cuộc thăm dò, điều tra DLXH về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh nắm rõ các vấn đề tư tưởng trong Nhân dân và phục vụ thiết thực cho việc đánh giá kết quả bước đầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận thì công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH vẫn còn những hạn chế. Sự lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của một số cấp ủy, ban xây dựng Đảng các địa phương, đơn vị dẫn đến công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH có lúc, có nơi chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cộng tác viên còn thiếu kỹ năng nắm bắt, nghiên cứu DLXH; khả năng nhận diện, phân tích, dự báo tình hình, phản biện xã hội còn hạn chế. Việc cung cấp thông tin, kiểm tra, xác minh, xử lý các vấn đề dư luận phản ánh và trả lời dư luận ở một số địa phương chưa kịp thời, làm nảy sinh các luồng dư luận, ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng internet và nhất là sự tác động của mạng xã hội với nhiều luồng thông tin xấu độc, thiếu kiểm chứng... đã và đang tác động đến tư tưởng, nhận thức, tâm trạng của Nhân dân. Điều này cũng gây ra nhiều khó khăn cho công tác nắm bắt, định hướng DLXH. Do đó, cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH. Đặc biệt, phải đổi mới cách thức, nhất là ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... Có như vậy, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân mới được nắm bắt đầy đủ và những vấn đề nổi cộm mới được giải quyết kịp thời; công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH mới đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Bài và ảnh: Tố Phương