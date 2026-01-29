Giữ màu xanh nơi biên giới

Tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa có 3.778 hộ/19.965 khẩu người Mông, sinh sống tại 47/146 bản, tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Mường Lát cũ; trong đó có 1.771 hộ/9.654 khẩu người Mông theo tôn giáo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý đến từng nhà tuyên truyền pháp luật cho bà con dân bản.

Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào Mông trên tuyến biên giới của tỉnh cơ bản ổn định. Song vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn. Hoạt động của đạo Tin lành và Công giáo diễn biến phức tạp, với hơn 48% người Mông theo đạo; ngoài ra còn xuất hiện các hiện tượng đạo lạ “Ân điển cứu rỗi” len lỏi vào đời sống tín ngưỡng của Nhân dân. Các tôn giáo đều tăng cường chức sắc nội địa vào khu vực biên giới, đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhằm lôi kéo, phát triển tín đồ, tuyển chọn, cử người đi học giáo lý, thần học nhằm đào tạo “nhân cốt” cho phát triển đạo lâu dài; việc tuyên truyền, vận động giáo dân, tín đồ bán, hiến nhượng đất ở khu vực nhạy cảm, đắc địa để cơi nới, xây dựng nhà nguyện trái phép.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với chức năng, nhiệm vụ được giao và để phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, làm tốt công tác tham mưu trong nắm, xử lý tình hình và đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Mông; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với hoạt động của bọn phản động lợi dụng đồng bào dân tộc Mông ở khu vực biên giới để chống phá Đảng, Nhà nước.

Cùng với phương châm thực hiện “3 bám, 4 cùng“; lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa thành mô hình “4S và 5Đ” (4S gồm: “Nắm sớm, đánh giá sớm, báo cáo sớm và tham mưu, giải quyết sớm“; 5Đ gồm: “Bám địa bàn, bám đối tượng, bám đồng bào, bám địa phương, bám đơn vị”) để tổ chức triển khai thực hiện. Phòng Trinh sát triển khai 9 kế hoạch, chuyên đề, nghiệp vụ về tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại vùng đồng bào dân tộc Mông. Do vậy, trong những năm qua, lực lượng trinh sát luôn nắm kịp thời, nắm sâu, nắm chắc, nắm ngay từ cơ sở, kiểm soát được mọi diễn biến tình hình và nhận diện được hoạt động của các loại đối tượng; chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở và không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc Mông.

Trên địa bàn xã biên giới Trung Lý, đồng bào dân tộc Mông chiếm 60,49% dân số toàn xã, sinh sống chủ yếu ở các bản vùng sâu, vùng xa và thuộc diện đặc biệt khó khăn, tập trung ở 11 bản với tổng số dân là 4.741 khẩu/833 hộ.

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý đã tiến hành nhiều nội dung, biện pháp thực hiện thường xuyên, tích cực công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp phần bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. Điển hình như trong thực hiện kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: "Trong quá trình triển khai tuyên truyền, vận động, đơn vị đặc biệt chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào, vai trò nêu gương của những cán bộ, đảng viên là người dân tộc Mông trong vận động người thân, gia đình. 100% bản Mông đã đưa quy ước thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vào hương ước của bản. Đơn vị đã “4 cùng”, “4 bám” tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng triển khai nhiều nội dung, biện pháp tuyên truyền để giảm đến mức thấp nhất, dần xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn, tạo niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân trong thế trận biên phòng toàn dân vững chắc".

Bài và ảnh: Tuấn Khoa