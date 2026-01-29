Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

Chiều 29/1, Đoàn công tác của Sở Y tế do Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã làm việc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết, kế hoạch của Sở Y tế

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng chuyên môn.

Nội dung giám sát tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2025 liên quan đến các nghị quyết quan trọng của Trung ương, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đoàn công tác cũng làm việc với Bệnh viện Phổi về kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Sở Y tế trong năm 2026 và giai đoạn 2027–2030; đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đạt điểm chất lượng 3,59; triển khai mô hình AIDET, 5S tại các khoa, phòng, nâng tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú lên 97,6%, ngoại trú 98,1%.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, 95% người bệnh đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, VNeID; đưa vào sử dụng kiosk thông minh hỗ trợ đăng ký khám bệnh. Bệnh viện ứng dụng AI trong chẩn đoán X-quang kỹ thuật số, liên thông đơn thuốc điện tử, giấy chứng sinh, giấy báo tử, từng bước tích hợp hồ sơ bệnh án điện tử.

Cùng với đó, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được chú trọng; năm 2025, bệnh viện tuyển dụng 38 viên chức, có 618 lượt cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu, trong đó có nội dung ứng dụng AI trong y tế.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số khoa, phòng chuyên môn; trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng về công tác chuyên môn, quản lý, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác ghi nhận Bệnh viện Phổi Thanh Hóa triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh; nhiều kỹ thuật chuyên sâu về hồi sức cấp cứu, hô hấp, phẫu thuật lồng ngực, sinh học phân tử chẩn đoán lao, lao kháng thuốc được thực hiện hiệu quả, khẳng định vai trò đơn vị chuyên khoa hô hấp tuyến tỉnh.

Công tác chuyển đổi số, cải tiến quy trình và quản lý chất lượng được thực hiện bài bản với việc ứng dụng bệnh án điện tử, kiosk thông minh, cấp phát thuốc ngoại trú chủ động, quản lý dựa trên dữ liệu... góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao tính minh bạch và sự hài lòng của người bệnh. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tuyến dưới có nhiều chuyển biến tích cực; các mô hình quản lý chất lượng như AIDET, 5S, PDCA, KAIZEN được triển khai hiệu quả, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cũng còn gặp một số khó khăn như ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ hoạt động của nhà máy bê tông lân cận; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số khoa chưa đồng bộ; việc triển khai ISO 9001 và các mô hình quản trị hiện đại như LEAN cần được đẩy nhanh hơn trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường, phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Bệnh viện Phổi Thanh Hóa trong năm 2025. Đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh lấy người bệnh làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng toàn diện; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển dịch vụ kỹ thuật cao; tăng cường nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng, xây dựng văn hóa bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Sở Y tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Phổi Thanh Hóa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước phát triển bền vững, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của Nhân dân trong tỉnh và các địa phương lân cận.

Tô Hà