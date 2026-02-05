Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 5 xã miền núi

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 5 xã miền núi, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Quang cảnh buổi giám sát tại xã Cẩm Thủy.

Chiều 5/2, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 5 xã: Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân và Cẩm Tân.

Lãnh đạo xã Cẩm Thạch báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử của địa phương.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đợt 2 (từ 25/1 đến 10/2) của Đảng ủy các xã cho thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng quy định, tiến độ theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được thực hiện kịp thời, nghiêm túc; hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được ban hành đầy đủ, đồng bộ.

Lãnh đạo xã Cẩm Thủy báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử của địa phương.

Đến thời điểm này, các xã đã hoàn thành việc thành lập các tổ bầu cử đủ số lượng, thành phần, cơ cấu theo quy định; đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và HĐND xã. Qua tổng hợp, không có ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi cư trú đối với những người được lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban Bầu cử các xã đã lập danh sách cử tri bảo đảm chặt chẽ, chính xác và đúng thời gian quy định. Các phản ánh, kiến nghị liên quan đến danh sách cử tri được tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung kịp thời, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri. Việc chia khu vực bỏ phiếu được thực hiện phù hợp với đặc điểm địa bàn, quy mô dân số, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử.

Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã được các cơ quan thẩm tra, xác minh lý lịch theo quy định. Qua kiểm tra không có vị ứng cử nào vi phạm các quy định của pháp luật.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy 5 xã trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các địa phương tiếp tục rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực những người tham gia ứng cử. Đồng thời, hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; xác minh và kết luận kịp thời những ý kiến phản ánh của cử tri nếu có. Cùng với đó, cần lưu ý thành phần, số lượng, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND xã, bảo đảm tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, dân tộc, tôn giáo và người ngoài Đảng. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các địa phương tiếp tục triển khai các phương án tổ chức bầu cử một cách hợp lý, khoa học; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác bỏ phiếu; chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Cùng với chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các xã tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để Nhân dân được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi.

Tố Phương