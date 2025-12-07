Giải thưởng Euréka lần thứ 27: Trao giải cho 192 đề tài xuất sắc

Ngày 7/12, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 năm 2025.

Giải thưởng Euréka năm nay được triển khai từ tháng 7-12/2025, thu hút 2.179 đề tài của hơn 7.500 thí sinh thuộc 161 trường đại học, học viện và cao đẳng trên cả nước.

Các đề tài tham gia thuộc 15 lĩnh vực, gồm công nghệ thông tin; công nghệ thực phẩm; hành chính-pháp lý; hóa học; khoa học giáo dục; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học y-dược; kinh tế; kỹ thuật công nghệ; quy hoạch-kiến trúc và xây dựng; sinh học; tài nguyên và môi trường; văn hóa- nghệ thuật và vật lý.

Kết quả, 192 đề tài xuất sắc được trao giải, gồm 15 giải Nhất, 15 giải Nhì, 21 giải Ba và 141 giải Khuyến khích. Một số đề tài đoạt giải nhất tiêu biểu ở các lĩnh vực có thể kể đến như: “Cải thiện truy vấn đa phương tiện với siêu dữ liệu trực quan cấp cao có cấu trúc trong bài toán truy xuất thông tin video và thông tin nhật ký đời sống” (Hồ Lê Minh Quân và Hồ Duy Khang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); “Tối ưu hóa điều kiện dinh dưỡng và ánh sáng trong nuôi trồng Wolffia globosa - Đột phá cho nguồn thực phẩm xanh giàu dinh dưỡng tại Việt Nam” (Nguyễn Đình Trí, Võ Minh Đạt và Trần Văn Hiếu, Trường Đại học Yersin Đà Lạt); Nhu cầu hỗ trợ tâm lý xã hội và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư tại Khoa Hóa trị - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Huỳnh Thúy Vy, Đào Quang Nghĩa và Lê Thị Ngọc Nguyên, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh),...

Tại buổi lễ, em Nguyễn Đình Trí, đại diện nhóm nghiên cứu Wolffia globosa chia sẻ được vinh danh nhận giải thưởng Euréka là nguồn động lực lớn để nhóm tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu về thực phẩm xanh và phát triển bền vững.

Nhóm đã trải qua hơn 6 tháng thí nghiệm liên tục, điều chỉnh từng thông số ánh sáng, dinh dưỡng để tìm ra mô hình tối ưu.

Chúng em hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng rộng rãi, mở ra thêm lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh trong nước.

Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, các đề tài vào vòng chung kết năm nay ghi nhận sự bứt phá rõ nét ở các xu hướng nghiên cứu mới, nổi bật là nhóm đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong hầu hết lĩnh vực.

Nhiều nghiên cứu về phát triển bền vững, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, sức khỏe cộng đồng và môi trường cho thấy ý thức trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn của sinh viên.

Các nội dung về dữ liệu lớn, an ninh số, chuyển đổi số trong quản lý và đời sống, cùng những vấn đề văn hóa, xã hội như sức khỏe tâm lý, giáo dục, di sản và nghệ thuật truyền thống cũng chiếm tỷ lệ đáng kể.

Nhiều đề tài đã được cơ quan, đơn vị tiếp nhận triển khai hoặc ký kết ghi nhớ ứng dụng. Trong đó có công trình “Nghiên cứu chế tạo nano bạc trong dịch chiết hoa bạch cúc và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm,” được chuyển giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinh Phát để nghiên cứu ứng dụng trong dược-mỹ phẩm; hay đề tài “Phát triển kinh tế ban đêm tại phường Bến Thành,” được Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành đưa vào thực tiễn trong công tác quản lý đô thị.

Những kết quả trên cho thấy Giải thưởng Euréka tiếp tục phát huy vai trò như một “hệ sinh thái chuyển giao tri thức,” tạo điều kiện để ý tưởng nghiên cứu của sinh viên gắn với thực tiễn phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải mong muốn, giải thưởng Euréka và các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Thành Đoàn sẽ tiếp tục là nền tảng để sinh viên thử nghiệm, phát triển và lan tỏa các ý tưởng khoa học mang dấu ấn trí tuệ trẻ thành phố.

Các chương trình khuyến khích sinh viên mạnh dạn lựa chọn các đề tài gắn với yêu cầu đột phá của Thành phố như hạ tầng đô thị, liên kết vùng, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghiệp văn hóa./.

