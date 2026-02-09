Giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thời gian qua, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục được HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết, qua đó thể hiện rõ trách nhiệm đối với cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại mỗi kỳ họp thường kỳ, UBND tỉnh đã thường xuyên báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thông qua các buổi tiếp xúc. Đơn cử tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh tổ chức vào cuối năm 2025, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII. Trong đó, đã nêu lên những nhóm vấn đề được cử tri quan tâm có ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khoáng sản, môi trường; về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị; về cơ chế, chính sách... Từ việc cử tri có ý kiến, kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương quan tâm giải quyết.

Đơn cử như, cử tri xã Linh Sơn phản ánh tuyến đường Quốc lộ 15 đi qua khu phố Chí Linh, xã Linh Sơn đã được sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tại khu vực ngã ba Kiểm Lâm, thuộc khu phố Chí Linh vào mùa mưa nước của các hệ thống rãnh ngang chảy tràn ra đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo khắc phục, đáp ứng nhu cầu của người dân trước mùa mưa bão. Theo kết quả giải quyết, hiện nay công tác khơi thông hố thu, cống thoát nước ngang tại Km83+985 và hệ thống rãnh phía hạ lưu bị san lấp đã hoàn thành, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường khu vực nút giao. Qua theo dõi, trong đợt bão số 3 (bão Wipha) diễn ra cuối tháng 7/2025, khu vực này không còn xảy ra tình trạng nước tràn mặt đường. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng công trình xử lý thoát nước tại khu vực nút giao giữa Quốc lộ 15 và đường tỉnh 530 khi có điều kiện về nguồn vốn; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên toàn tuyến.

Hay cử tri xã Tống Sơn đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp cầu Tứ Quý nằm trên tuyến đường tỉnh 508B và đề nghị tỉnh khảo sát xây dựng cầu dân sinh tại vị trí đập tràn Hà Tân - Hà Lĩnh trên tuyến đường tỉnh 522B. Theo kết quả giải quyết, để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn mùa mưa lũ, việc đầu tư xây dựng công trình cầu Tứ Quý và cầu dân sinh tại vị trí đập tràn Hà Tân - Hà Lĩnh là cần thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại cho Nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Trong điều kiện nguồn ngân sách hiện nay còn hạn chế, phải ưu tiên cho những đoạn tuyến bị xuống cấp, hư hỏng nặng và hạng mục cấp bách khác nên chưa có điều kiện để đầu tư công trình trên. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến; đồng thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư các dự án trên trong giai đoạn 2026-2030 (khi có điều kiện về nguồn vốn).

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, thời gian qua, HĐND tỉnh luôn coi trọng công tác tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, để nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các tổ đại biểu thường xuyên phối hợp với MTTQ cùng cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng để cử tri được bày tỏ những kiến nghị, nguyện vọng ngay tại cơ sở. Sau khi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc phân loại, giải quyết, trả lời cử tri.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được cử tri quan tâm kiến nghị. Đồng thời, chủ động phối hợp với UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết của cơ quan, ban, ngành, tổ chức có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri đảm bảo được tiếp nhận, xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Trong đó, nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, các cơ chế, chính sách... đã được giải quyết một cách triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, bức xúc, đáp ứng được mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Do chú trọng công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được thực hiện kịp thời, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được giải thích cụ thể. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương