Giải pháp cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống

Quỹ tín dụng vệ sinh quay vòng (VSQV) giai đoạn 2011-2024 do Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa quản lý được hình thành từ 3 nguồn vốn. Mục tiêu của quỹ nhằm hỗ trợ tín dụng cho các hộ gia đình có nhu cầu xây mới, cải tạo nhà vệ sinh, nước sạch, cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục ý thức về vệ sinh môi trường đến cộng đồng dân cư.

Hội LHPN tỉnh, Ban Quản lý Quỹ tín dụng vệ sinh quay vòng tỉnh trao bằng khen cho các hộ gia đình sử dụng quỹ hiệu quả.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của quỹ, Ban Quản lý Quỹ cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện tại các đơn vị, đồng thời rà soát nhu cầu vay vốn tại các đơn vị tham gia quỹ; củng cố, kiện toàn ban quản lý quỹ các cấp. Mức cho vay từ 6 - 10 triệu đồng/hộ, thời hạn vay 24 - 36 tháng tùy từng dự án, mức lãi suất 0,65%/tháng. Hoạt động của quỹ đã thiết lập được mô hình quản lý tài chính dựa vào cộng đồng, tổ vay vốn được quản lý trên ý thức tự nguyện, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Các khoản vay được chia nhỏ trong các chu kỳ trả nợ, giúp người dân giảm bớt gánh nặng trả nợ, đảm bảo đời sống sinh hoạt, duy trì và phát triển quỹ bền vững.

Để Quỹ VSQV thực hiện có hiệu quả, ngay từ khi khởi động dự án, ban quản lý quỹ đã phối hợp với hội LHPN các cấp tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị cho đội ngũ cán bộ cốt cán để tuyên truyền, triển khai thực hiện tại đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động của quỹ. Trong đó, chú trọng nội dung, mục tiêu, nội dung hoạt động của dự án; điều kiện, đối tượng được vay vốn; cơ chế hoạt động tín dụng - tiết kiệm, lợi ích của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; các kiến thức về sức khỏe, gương hộ vay vốn thực hiện tốt hoạt động của dự án...

Chị Nguyễn Thị Huyền Châm ở thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) là một trong những hộ gia đình được hưởng lợi từ nguồn quỹ này, chia sẻ: “Trước đây công trình vệ sinh của gia đình bị xuống cấp, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt. Được vay từ quỹ, gia đình tôi đã góp thêm nguồn tích lũy để xây lại công trình khang trang, sạch sẽ hơn, không lo mất vệ sinh như trước đây, sức khỏe cũng được cải thiện”.

Còn chị Trần Thị Hương ở phố Trung Sơn, phường An Hưng (TP Thanh Hóa), chia sẻ: “Từ khi được thông báo quỹ giải ngân, gia đình tôi rất phấn khởi vì có điều kiện xây mới nhà vệ sinh, cơ bản được trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu như bồn cầu, vòi sen, bình nước nóng, chậu rửa... Từ khi công trình đưa vào sử dụng, gia đình tôi ai cũng phấn khởi và có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn”.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Quỹ VSQV tỉnh, sau 13 năm triển khai thực hiện, đến ngày 31/8/2024, quỹ đã hỗ trợ cho xây mới và cải tạo trên 7.200 nhà vệ sinh, nước sạch, tổng số tiền giải ngân quay vòng đạt gần 63 tỷ đồng. Tỷ lệ hoàn trả vốn gốc, lãi đạt 100%, không có nợ quá hạn, không lãi tồn. Các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa, xây mới công trình vệ sinh, nước sạch theo đúng thời gian yêu cầu. Cùng với đó, hàng tháng, mỗi hộ dân vay vốn tham gia nhóm tín dụng tiết kiệm sẽ nộp số tiền tiết kiệm bắt buộc là 50.000 đồng (bằng 0,5% tiền gốc), số tiền này được giữ tại cơ sở và cho các thành viên trong nhóm vay để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập hộ gia đình, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Các công trình đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác dụng của việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm tỷ lệ mắc các bệnh có liên quan đến hô hấp, nâng cao sức khỏe cộng đồng và XDNTM, đô thị văn minh ở địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) Nguyễn Thị Hương, cho biết: Quỹ VSQV được triển khai đã có chuyển biến tích cực và đang trở thành hoạt động thường xuyên. Nhận thức của cán bộ hội viên, phụ nữ về việc bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt. Chị em ý thức được việc bảo vệ môi trường ngay từ trong gia đình mình, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các chị đã cam kết và thực hiện trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể nói, nguồn vốn vay từ Quỹ tín dụng VSQV do Hội LHPN tỉnh triển khai không chỉ góp phần cải thiện môi trường, điều kiện sống cho các hộ gia đình, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác về nâng cao nhận thức, cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện kinh tế... Qua đó, giúp chị em phụ nữ có ý thức hơn trong tham gia các phong trào và hoạt động do hội LHPN các cấp triển khai, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Bài và ảnh: Lê Hà