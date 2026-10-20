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Giải mã thành công bộ công cụ mã độc nhắm vào các tổ chức Việt Nam

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Các chuyên gia an ninh mạng của VNPT mới đây đã phân tích, dịch ngược một bộ công cụ mã độc gồm 9 giai đoạn nhắm vào các tổ chức tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu, trong đó có những phát hiện về cách mã độc duy trì hoạt động và che giấu dấu vết, vừa được giới thiệu tại Virus Bulletin Conference 2026 ở Tây Ban Nha.

Giải mã thành công bộ công cụ mã độc nhắm vào các tổ chức Việt Nam

Các chuyên gia an ninh mạng của VNPT mới đây đã phân tích, dịch ngược một bộ công cụ mã độc gồm 9 giai đoạn nhắm vào các tổ chức tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu, trong đó có những phát hiện về cách mã độc duy trì hoạt động và che giấu dấu vết, vừa được giới thiệu tại Virus Bulletin Conference 2026 ở Tây Ban Nha.

Giải mã thành công bộ công cụ mã độc nhắm vào các tổ chức Việt Nam

Virus Bulletin Conference 2026 diễn ra tại Sevilla, Tây Ban Nha. (Ảnh: VNPT)

Nghiên cứu mang tên “Reverse engineering a multi-stage implant targeted Vietnamese organizations” do ông Lương Minh Anh, Trưởng nhóm Nghiên cứu và Phân tích mã độc VNPT Cyber Immunity - VCI (Trung tâm an toàn thông tin thuộc VNPT), trực tiếp trình bày tại Virus Bulletin Conference 2026 ở Sevilla, Tây Ban Nha. Đối tượng được nhóm VCI phân tích là một bộ công cụ mã độc nhiều giai đoạn, được sử dụng để nhắm vào các tổ chức tại Việt Nam.

Qua phân tích và dịch ngược, nhóm nghiên cứu làm rõ cấu trúc và cách vận hành của bộ công cụ gồm 9 giai đoạn. Theo nhóm nghiên cứu, mã độc sử dụng nhiều cơ chế nhằm duy trì hoạt động, che giấu dấu vết và hạn chế khả năng bị phát hiện. Những đặc điểm này khiến việc nhận diện đầy đủ cách thức hoạt động của mã độc trở thành một phần quan trọng trong quá trình tìm kiếm dấu hiệu tấn công.

Từ kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu đã phát triển thêm các công cụ hỗ trợ nghiên cứu mã độc và những quy tắc phát hiện dấu hiệu tấn công. Như vậy, công trình không chỉ mô tả cách một bộ công cụ tấn công vận hành mà còn tạo ra cơ sở kỹ thuật phục vụ hoạt động săn tìm mối đe dọa, hỗ trợ phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công có chủ đích.

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Nghiên cứu của VNPT Cyber Immunity được giới thiệu trong chương trình Virus Bulletin Conference 2026.

Virus Bulletin Conference là diễn đàn quốc tế về nghiên cứu mã độc và các mối đe dọa an ninh mạng, nơi giới chuyên môn trao đổi những phát hiện mới về kỹ thuật tấn công và phòng thủ. Việc một nghiên cứu về mã độc nhắm vào Việt Nam được trình bày tại đây đã góp phần đưa những vấn đề an ninh mạng trong nước vào cuộc thảo luận chuyên môn rộng hơn.

Đây cũng không phải lần đầu các chuyên gia của VCI mang kết quả nghiên cứu ra diễn đàn quốc tế. Tại AVAR 2025 ở Malaysia, đội ngũ đã trình bày nghiên cứu về một hoạt động gián điệp mạng tại Việt Nam. Các thành viên VCI còn có thành tích tại Flare-On và International Cybersecurity Championship 2025.

Nhưng với một đơn vị làm an toàn thông tin, điều quan trọng hơn là kiến thức thu được từ việc phân tích mối đe dọa có được chuyển thành phương pháp giám sát, phát hiện và ứng phó trong thực tế hay không. Việc VCI phát triển công cụ và quy tắc phát hiện từ nghiên cứu lần này cho thấy hướng kết nối đó./.

Theo TTXVN

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