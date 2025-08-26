Giải cứu an toàn một gia đình bị nước lũ cô lập

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều nơi trên địa bàn xã Sao Vàng bị ngập sâu trong biển nước, khiến nhiều gia đình hoàn toàn bị cô lập.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa dùng cano để tiếp cận gia đình bị cô lập.

Trong đêm 25/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo một gia đình gồm 3 người bị cô lập do nước lũ dâng cao tại khu vực cạnh suối Chuỗi, xã Sao Vàng. Theo đó, anh T.X.Đ, chị L.T.L.P và con gái hơn 3 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu tầng 1, nước chảy xiết bao quanh, nguy cơ sập đổ rất lớn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không ngại hiểm nguy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận hiện trường, sử dụng mô tô nước để tiếp cận và giải cứu các nạn nhân.

Mặc dù công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời tối, nước chảy xiết, nhưng chỉ sau hơn 2 giờ, lực lượng Công an đã đưa 3 nạn nhân đến nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Quốc Hương và CTV