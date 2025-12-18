Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm, RON95-III có giá mới là 19.620 đồng

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay (18/12).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.239 đồng/lít, giảm 376 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 381 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 19.620 đồng/lít, giảm 462 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 11/12.

Cùng với xu hướng với giá xăng, tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, xuống ngưỡng 17.476 đồng/lít; dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, giá mới là 17.937 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 233 đồng/lít, xuống ngưỡng 13.160 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.086 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 11/12, giá xăng và dầu đồng loạt giảm, cụ thể xăng E5RON92 giảm 207 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 378 đồng/lít. Cùng với xu hướng với giá xăng, giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít; dầu hỏa giảm 252 đồng/lít; dầu mazut giảm 43 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN