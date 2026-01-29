Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng, RON95-III có giá 18.845 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu trong nước đều được điều chỉnh tăng từ 15 giờ hôm nay (29/1).

Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 18.339 đồng/lít, tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 506 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 18.845 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 22/1.

Cùng xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, lên ngưỡng 18.173 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, giá mới là 18.176 đồng/lít; giá dầu mazut tại kỳ điều hành này tăng 761 đồng/lít, lên ngưỡng 14.633 đồng/kg.

Quỹ bình ổn hiện vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.087 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 22/1, giá xăng và dầu biến động trái chiều, cụ thể xăng E5RON92 giảm 93 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 81 đồng/lít, trong khi đó giá xăng, giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít; dầu hỏa tăng 253 đồng/lít; dầu mazut tăng 471 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN