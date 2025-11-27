Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, RON95-III xuống còn 20.009 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95-III có giá mới là 20.009 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.800 đồng/lít.

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay (27/11).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.288 đồng/lít, giảm 519 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.009 đồng/lít, giảm 533 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 20/11.

Cùng xu hướng với giá xăng, tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, xuống ngưỡng 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, giá mới là 19.473 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 251 đồng/lít, xuống ngưỡng 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.086 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 20/11, giá xăng và dầu đồng loạt giảm, cụ thể xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít; dầu mazut giảm 335 đồng/kg; riêng dầu hỏa tăng 353 đồng/lít.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo Vietnam+