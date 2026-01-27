Giá thịt lợn tăng mạnh và sức ép thị trường dịp cuối năm

Lợn hơi, thịt lợn liên tục tăng giá, không có dấu hiệu giảm không chỉ tác động trực tiếp tới chi tiêu của các hộ gia đình, các cơ sở chế biến sản phẩm từ thịt lợn mà còn đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa trong dịp cao điểm cuối năm.

Giá thịt lợn lập mốc mới

Giá lợn hơi tăng cao, nhiều hộ chăn nuôi đang có tâm lý “giữ” lợn chưa xuất chuồng.

Những ngày gần đây, khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán đang bước vào giai đoạn cao điểm thì thị trường lợn hơi trên cả nước tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh. Hiện giá lợn hơi dao động trong khoảng 78.000 - 81.000 đồng/kg. Tại Thanh Hóa, giá lợn hơi cũng diễn biến theo xu hướng chung của cả nước. Qua khảo sát, sáng ngày (27/1) thịt lợn hơi được các thương lái thu mua ở mức 79 - 84.000 đồng/kg, tăng khoảng 12.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua (26/1).

Ông Hà Thịnh Hưng, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại xã Nga An, cho biết: “Hiện nay, trang trại của gia đình đang có hơn 300 con lợn thịt đến độ xuất chuồng. Do đó, chúng tôi liên tục kết nối với các lò mổ, đơn vị tiêu thụ lớn để cập nhật giá cả. Chỉ trong 1 tuần, giá lợn hơi tăng nhanh và dự báo đà tăng tiếp tục kéo dài, khả năng vượt mốc 85.000 đồng/kg. Trước thực tế này, trang trại đang do dự, đợi thời điểm thích hợp mới xuất bán nhằm thu được giá trị kinh tế cao nhất”.

Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh dao động từ 130.000 đồng/kg đến 160.000 đồng/kg.

Bà Lê Thị Hồng, xã Hoằng Lộc - tiểu thương bán thịt lợn, cho biết: “Tôi chuyên thu mua lợn của các hộ dân nuôi và tự giết mổ để tiêu thụ từ 1-2 con/ngày tại các chợ dân sinh trên địa bàn phường Hạc Thành. Những ngày qua, giá lợn hơi liên tục tăng từ hơn 70.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg, thậm chí với những hộ nuôi thủ công không sử dụng thức ăn công nghiệp chúng tôi thu mua đến 83-84.000 đồng/kg nhưng vẫn khó tìm nguồn cung. Bởi, khi thị trường tăng liên tục, tâm lý của các hộ nuôi muốn giữ hàng chờ bán được giá cao nhất”.

Khi giá thịt lợn hơi liên tục tăng, giá thịt lợn đã qua giết mổ cũng không ngừng “nhảy múa”. Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn phường Hạc Thành, như: Đầu mối rau quả Đông Hương, Nam Thành, Đông Thành... giá thịt nạc mông dao động khoảng 140 - 155.000 đồng/kg, ba chỉ ở mức 140 - 145.000 đồng/kg, sườn phổ biến từ 140 - 150.000 đồng/kg, tăng từ 15 - 25.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước.

Chị Lê Thị Hoàn, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại Chợ Đầu mối rau quả Đông Hương, cho biết: “Thị trường thịt lợn đang ghi nhận đà tăng giá nhanh và mạnh, khiến việc điều chỉnh giá bán lẻ gặp không ít khó khăn. Tiểu thương sau khi nhập hàng từ các cơ sở giết mổ phải cân đối, tính toán để đưa ra giá bán phù hợp vừa bảo đảm kinh tế, vừa không gây khó khăn cho người tiêu dùng. Dự báo, càng gần Tết Nguyên đán, khi nhu cầu sử dụng tăng cao, nguồn cung giảm thì giá thịt lợn hơi sẽ tăng nhanh, giá thịt lợn thành phẩm sẽ còn nhiều biến động”.

... và sức ép lên thị trường

Khi giá thịt lợn – nguồn thực phẩm chính trong sinh hoạt thường ngày liên tục tăng, nhiều người nội trợ đã phải cân đối lại chi tiêu. Chị Nguyễn Thị Liên, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Trung bình mỗi ngày gia đình tôi sử dụng từ 500 gram- 700 gram thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn. Khi giá cả tăng khoảng 10% thì sản phẩm thành phẩm từ thịt cũng tăng từ 15-20% thậm chí 30%. Nếu không cân đối sẽ gây thiếu hụt trong chi tiêu. Do đó, mỗi ngày đi chợ, tôi phải cân nhắc sử dụng thực phẩm như thế nào để vừa bảo đảm chất dinh dưỡng vừa phù hợp với kinh tế gia đình”.

Giá tăng cao, người nội trợ phải đắn đo, cân nhắc khi sử dụng thịt lợn.

Không chỉ ảnh hưởng đến bữa cơm thường nhật, giá thịt lợn tăng còn tạo áp lực lớn lên các mặt hàng phục vụ Tết như bánh chưng, giò chả, nem... Bà Hoàng Thị Nụ, chủ cơ sở nem chua Nụ Đồng, đường Nguyễn Tĩnh, phường Hạc Thành, cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi sử dụng hơn 1 tạ thịt lợn để sản xuất giò, nem. Dự kiến những ngày giáp tết sẽ tăng sản lượng khoảng 10-15%. Hiện nay, giá thịt lợn mông liên tục tăng từ 120.000 đồng/kg lên tới 140 - 150.000 đồng/kg nhưng giá sản phẩm của cơ sở chúng tôi vẫn giữ nguyên 4.500-5.000 đồng/cái nem chua; 140.000 đồng/kg giò. Tuy nhiên, nếu đà tăng tiếp tục kéo dài, cơ sở chỉ nhận hàng cung cấp cho thị trường và giữ giá ổn định đến tầm 20 tháng chạp, sau đó sẽ điều chỉnh theo đà tăng của thị trường để bảo đảm hiệu quả kinh tế”.

Nem, giò, chả... là những sản phẩm sử dụng nguyên liệu chủ yếu là thịt lợn đang gặp khó về giá cả.

Khảo sát thực tế cho thấy, các cơ sở sản xuất sản phẩm có sử dụng thịt lợn đang chịu sức ép lớn của đà tăng mạnh của nguồn nguyên liệu chủ đạo này. Trong bối cảnh chi phí sản xuất “leo thang”, hầu hết các cơ sở đều băn khoăn giữa việc tăng giá bán sản phẩm để bảo đảm kinh tế và ổn định giá để giữ chân người tiêu dùng.

Thanh Hoá hiện có đàn lợn hơn 1,3 triệu con, nằm trong top dẫn đầu của cả nước. Cùng với đó, tỉnh đã chính thức khắc chế được bệnh dịch tả lợn Châu phi nên sản lượng thịt lợn hơi của tỉnh không chỉ cung ứng đủ nhu cầu về thịt lợn của thị trường trong tỉnh và mà còn xuất từ 20-30% sản lượng cho các tỉnh, thành phố trong nước nhất là thị trường Hà Nội” Ông Lương Xuân Vũ Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hoá.

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, thời gian tới, giá thịt lợn hơi và các sản phẩm thịt lợn sẽ tiếp tục tăng, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nguyên nhân của của đợt tăng giá này được cho là do nguồn cung lợn hơi tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn tái đàn thận trọng do thiên tai và bệnh dịch tả lợn Châu Phi, trong khi nhu cầu tiêu thụ, chế biến và tích trữ thực phẩm dịp giáp Tết tăng rất mạnh, khoảng 10 – 15% so với ngày thường. Do đó, có thể gây khan hiếm nguồn hàng thịt lợn cục bộ tại một số địa phương trong nước. Tuy nhiên, tại thị trường Thanh Hóa, nguồn cung thịt lợn vẫn ổn định, chưa ghi nhận tình trạng bất cập phát sinh. Ông Lương Xuân Vũ, Chi cục Trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, khẳng định: Thanh Hóa hiện có đàn lợn hơn 1,3 triệu con, nằm trong top dẫn đầu của cả nước. Cùng với đó, tỉnh đã chính thức khắc chế được bệnh dịch tả lợn châu Phi nên sản lượng thịt lợn hơi của tỉnh không chỉ cung ứng đủ nhu cầu về thịt lợn của thị trường trong tỉnh và mà còn xuất từ 20-30% sản lượng cho các tỉnh, thành phố trong nước nhất là thị trường Hà Nội”.

Cần có giải pháp bình ổn thị trường bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong bối cảnh hiện nay, để thị trường thực phẩm dịp Tết vận hành ổn định, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giá cả, nguồn cung và an toàn thực phẩm; kịp thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá. Đồng thời, tăng cường kiểm soát việc vận chuyển động vật ra, vào và qua địa bàn tỉnh để không lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi của tỉnh nói chung và đàn lợn nói riêng. Từ đó, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong những ngày cao điểm sắp tới.

Lê Hoà