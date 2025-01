GDP năm 2024 tăng 7,09%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2024 tăng mạnh đã giúp GDP cả năm 2024 vượt mức 7%.

Báo cáo kinh tế - xã hội mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý IV/2024 ước tính tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ thấp hơn quý IV các năm 2017, 2018 trong giai đoạn 2011-2024. Mức tăng này cũng duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 5,98%, quý II tăng 7,25%, quý III tăng 7,43%).

Mức tăng trưởng cao trong quý IV đã giúp GDP cả năm 2024 của Việt Nam ước tăng 7,09%. Mức tăng này chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024.

"Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2024 ước đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023", bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết.

Cũng theo bà Hương, năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 221,9 triệu đồng/lao động (tương đương 9.182 USD/lao động, tăng 726 USD so với năm 2023). Theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 5,88% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2024 ước đạt 28,3%, cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với năm 2023).

Sản xuất công nghiệp được xem là động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất chuẩn bị hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm nên sản xuất công nghiệp quý IV/2024 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2024, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 8,4% so với năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, cả nước có hơn 233.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2024. Trong chiều ngược lại có hơn 197.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý IV/2024 so với quý III/2024, có 77,3% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn và giữ ổn định so với quý III. 22,7% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. So với quý III/2024 tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn quý trước tăng 5,1%; giữ ổn định tăng 0,4% và khó khăn hơn giảm 5,5%.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài là điểm sáng khác của nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2024 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,23 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2024 ước đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước.

Về xuất nhập khẩu hàng hoá, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 380,76 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm trước. Tính chung cả năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,77 tỷ USD.

