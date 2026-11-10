Gần 12.000 học sinh ở Nông Cống phải nghỉ học do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên sông Yên dâng vượt báo động III gây ngập nhiều khu dân cư, khiến gần 12.000 học sinh ở xã Nông Cống phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Sáng 10/11, UBND xã Nông Cống cho biết, toàn xã có gần 12.000 học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều nơi trên địa bàn ngập sâu.

Ghi nhận tại Trường THCS Trần Phú (xã Nông Cống), nước lũ đã rút khỏi khuôn viên trường. Tuy nhiên, học sinh vẫn chưa thể trở lại lớp do nhiều khu vực trên địa bàn xã còn ngập sâu, việc đi lại chưa bảo đảm an toàn. Nhà trường đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh phòng học và khuôn viên, chuẩn bị các điều kiện để sớm đón học sinh trở lại trường trong những ngày tới.

Cùng với trường học bị ngập nước, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao đã gây ngập úng tại nhiều khu dân cư.

Mưa lũ khiến 1.577 hộ dân thuộc 12/19 thôn bị ngập; 52 hộ với 142 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn.

Hơn 32,5ha rau màu vụ Đông mới trồng có nguy cơ hư hỏng, 1ha keo giống bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một đoạn kênh tiêu úng tại thôn Cộng Hòa bị sạt taluy với chiều dài khoảng 5m.

Chủ tịch UBND xã Nông Cống Đồng Minh Quân thông tin, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã huy động hơn 58 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ thường trực ứng phó, tổ chức tuần tra các điểm xung yếu, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.

Đặng Trung - Hoàng Đông