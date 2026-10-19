Gần 10ha đất bỏ hoang chờ phương án khai thác

Trong khi quỹ đất dự trữ của địa phương không nhiều, thì ngay bên đường Trần Phú - trục đường trung tâm của phường Bỉm Sơn, từ nhiều năm nay, một khu đất rộng hàng chục hecta là nhà xưởng cũ của Nhà máy gạch Viglacera (Công ty CP Bỉm Sơn Viglacera) bị bỏ hoang.

Nhà máy gạch Viglacera, phường Bỉm Sơn nhìn từ trên cao.

Được xây dựng từ năm 1973, Nhà máy gạch Viglacera (tên gọi cũ là Nhà máy gạch Bỉm Sơn) thuộc quản lý của Bộ Xây dựng. Đến năm 2004, thực hiện chủ trương sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Nhà máy gạch được chuyển giao cho Công ty CP Bỉm Sơn Viglacera

Cổng ngoài Nhà máy gạch Viglacera.

Do nằm trong khu vực trung tâm, gần khu dân cư nên từ cuối năm 2017, nhà máy gạch được di dời đến địa điểm mới thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ). Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đây đều dừng và đóng cửa. Suốt từ năm 2018 đến nay, khu đất bị bỏ hoang, không được khai thác, sử dụng. Theo quyết định gia hạn thời gian thuê đất vào năm 2015, thời hạn thuê đất của Công ty CP Bỉm Sơn Viglacera được kéo dài đến hết năm 2025.

Điều đáng nói là dù nhà máy gạch đã chuyển đến vị trí mới, cũng không có hoạt động đầu tư xây dựng nào trên khu đất cũ nhưng trong suốt nhiều năm, chính quyền thị xã Bỉm Sơn khi đó vẫn không thực hiện các thủ tục tham mưu thu hồi lại khu đất.

Các khu nhà xưởng đã bị sập đổ hoàn toàn.

Do bị bỏ hoang trong suốt nhiều năm, nên khu vực này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Cây dại mọc um tùm, nhà xưởng đổ vỡ, mục nát, nhiều hạng mục đã sập đổ hoàn toàn. Án ngữ trên khu “đất vàng” của phường Bỉm Sơn, công trình bỏ hoang này đã tạo khung cảnh nhếch nhác, làm xấu đi diện mạo đô thị.

Trong khi đó, nếu được khai thác, sử dụng hiệu quả, khu đất này có thể tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị và mở rộng không gian phát triển cho phường Bỉm Sơn. Thế nhưng, suốt gần 10 năm qua, nguồn lực đất đai có giá trị lớn bị bỏ quên. Đây không chỉ là sự lãng phí tài nguyên đất đai mà còn bỏ lỡ cơ hội khai thác tiềm năng, tạo giá trị từ quỹ đất sẵn có của địa phương.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Bỉm Sơn đã rà soát, báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương về việc xử lý khu đất này. Ngày 3/11/2025, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 680/NQ-HĐND quyết định Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đến trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Theo đó, khu đất được quy hoạch xây dựng khu dân cư mới với diện tích rộng 22,2ha. Tuy nhiên, xét thấy khu vực này có thể mở rộng diện tích để thực hiện một dự án mới đồng bộ, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, ngày 27/5/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 39/NQ-HĐND, rút dự án Khu dân cư nhà máy gạch Viglacera ra khỏi danh mục các dự án đấu thầu có sử dụng đất đã được phê duyệt tại Nghị quyết 680. UBND phường Bỉm Sơn được giao tiếp tục nghiên cứu mở rộng diện tích dự án, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tránh tình trạng quy hoạch nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ.

Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bỉm Sơn cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện nay, phòng đang tham mưu cho UBND phường thực hiện nghiên cứu, rà soát lại quy mô, đề xuất lại dự án theo tinh thần khai thác toàn bộ quỹ đất xung quanh một cách hiệu quả và đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến sẽ mở rộng diện tích dự án lên 47ha, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm 10ha đất của Nhà máy gạch Viglacera, một phần đất ở hiện trạng và đất nông nghiệp liền kề. Sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, phường sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, với mục tiêu xây dựng một khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại, tạo đà cho phường Bỉm Sơn phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới”.

Từ một khu đất bị bỏ hoang kéo dài nhiều năm đến định hướng hình thành khu dân cư mới, câu chuyện tại Nhà máy gạch Viglacera, phường Bỉm Sơn cho thấy vai trò và trách nhiệm của địa phương trong rà soát, lựa chọn phương án khai thác quỹ đất phù hợp, giải quyết tình trạng lãng phí nguồn lực trên địa bàn. Tuy nhiên, hiệu quả của dự án không chỉ nằm ở quy mô hay diện tích đưa vào sử dụng, mà còn phụ thuộc vào tính pháp lý, tính khả thi của phương án đầu tư và sự đồng bộ về hạ tầng. Giải quyết hài hòa những yêu cầu này sẽ là cơ sở để khu đất sớm được khai thác đúng mục đích, tạo thêm không gian phát triển cho đô thị Bỉm Sơn, đồng thời bảo đảm nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả, bền vững.

Lan Phương